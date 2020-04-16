Тисяча трускавецьких пасочок потрапила до Книги рекордів України

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Сьогодні, 16 квітня, у Чистий (Живний) Четвер у Трускавці було зафіксовано новий всеукраїнський рекорд. Представники Книги рекордів України на чолі з генеральним директором цієї організації Ганною Крисюк підтвердили, що саме у Трускавці 16.04.2020 р. виготовлена найбільша кількість пасочок дитячими руками.

Автором рекорду є 12-річна киянка Анастасія Євдоченко, котра час карантину проводить з батьком у Трускавці. Дівчинка дуже талановита, займається у вокальній студії «PARADIZ», відома унікальним виконанням гімну України на стадіоні «Олімпійський» , переможниця ряду вокальних та модельних конкурсів. Настя виступила з ініціативою напекти так багато пасок, щоб на Великдень їх отримала кожна потребуюча людина.

Батько Анастасії Олег Євдоченко відразу підтримав ініціативу доньки. До акції долучилися «Хижина СПА» та пекарня «Братрура». Меценати винайняли мікроавтобус та легкові автомобілі, щоб розвезти паски потребуючим.

Допомагають роздавати Великодні паски і соціальні служби Трускавця: міський центр соціальних служб у справах сім`ї, молоді та спорту, територіальний центр соціального обслуговування, відділ у справах сім`ї, молоді та спорту, служба у справах дітей.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський висловив подяку меценатам – юній Анастасії Євдоченко, її батькові Олегові Євдоченкові, директору «Братрури» Іллі Дробчаку, керівництву «Хижини СПА», а також команді Книги рекордів України, котрі подолали такий довгий шлях, щоб зафіксувати новітній трускавецький рекорд.

Слід зазначити, що трускавецькі пасочки, які під пильним оком професійних пекарів «Братрури» місила та пекла Настя Євдоченко, помандрують не лише до трускавецьких осель. Святкову Великодню випічку скуштують і вихованці дрогобицьких та бориславських інтернатів, діти з Дрогобицького добровільного товариства дітей-інвалідів «Надія».

Дуже символічно є те, що в складний час карантину люди, які вирішили перебути цей період у Трускавці, своїм прикладом показують, що добро можна і треба робити завжди, в будь-який час, навіть коли в Україні, Європі та світі криза. Фіксація всеукраїнського рекорду саме у Трускавці є свідченням надії на відновлення нормального курортного життя після карантину.

Цим рекордом, який став реальністю завдяки ідеї однієї дівчинки-киянки, добрій душі меценатів та всебічній підтримці Трускавецької міської ради, Трускавець нагадує про себе Україні та світові та вітає з прийдешніми Великодніми святами, світлим празником Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І вже в пасхальний недільний поранок у кожній українській оселі залунає величне «Христос воскрес – воістину воскрес! Христос воскрес – воскресне Україна!».

Пресслужба Трускавецької міської ради

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