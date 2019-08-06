У Бориславі внаслідок автозіткнення травмований пенсіонер

0 SHARES Share Tweet

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 серпня близько 14.00 у місті Борислав. Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Деу» зіткнувся з припаркованим автомобілем «Хундай». Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав пасажир «Деу», 72-річний місцевий мешканець. Чоловік госпіталізований. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)