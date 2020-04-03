У Бориславі вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку

03.04.2020 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, 1 квітня о 19:30 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу в м. Борислав. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, критому бляхою, розміром 144 кв.м.

До місця події негайно вирушили вогнеборці 6-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Борислав. По прибуттю до місця виклику вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі.

На жаль, вогонь встиг знищити покрівлю на площі 100 кв.м. та речі домашнього вжитку на площі 6 кв.м., рятувальникам вдалось врятувати будівлю від повного знищення. Також через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.

Пожежу локалізовано о 19:45 та ліквідовано о 20:12 в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, обставини та причини події встановлюють фахівці.

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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