У Бориславі виявили незаконну зброю та боєприпаси

31.10.2019 | Filed under: Новини

Як інформує пресслужба прокуратури Львівської області, у середу, 30 жовтня 2019 року, Дрогобицька місцева прокуратура отримала від Служби Безпеки України Львівщини та її місцевого підрозділу інформацію щодо незаконного обігу на території м. Борислава нарізної зброї та бойових припасів. Відтак, прокуратура одразу ж внесла відомості до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та доручила проведення досудового розслідування слідчим Бориславського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді, у одному з підсобних приміщень у Бориславі проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено закопаними у землю автомат АК-74 із магазином до нього, один корпус гранати Ф-1 і три корпуси гранат РГД-5 з підшивачами до них, тротилову шашку вагою 400 грам, металевий ящик з 431 патронами калібру 7,62х74 та 13 штук калібру 7,62х39.

На даний час проводяться, слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення осіб, причетних до незаконного зберігання цієї зброї та боєприпасів, а також можливого її протиправного використання на території держави. За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

(Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Спортивні анонси
    18.10.2019 | 10:31

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеАфіша. Міжнародний турнір з боксу (0)У четвер 22 грудня 2016 р. о 16:00 Благодійний фонд «Спортовець» запрошує на загальні збори (0)Футбольна школа проводить набір дітей (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)

  • Оголошення для студентів та абітурієнтів
    17.10.2019 | 15:48

    Запрошуємо студентів і абітурієнтів Трускавця взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. Наразі відкрито 2 номінації: – 30 000 грн. –  https://gym-training.com/ru/scholarship-ua (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship@gym-training.com) – 17 000 грн. –  https://kyiv.repair/soczialnaya-programma-scolarship-ot-scz-kiev-remont.html (запитання та роботи надсилати на пошту: scholarship – scholarship@kyiv.repair) […]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви