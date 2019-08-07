У Дрогобичі читатимуть польською

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Рівно за місяць, 7 вересня, у Дрогобичі відбудеться захід зі спільного читання новел Марії Конопніцької польською мовою. «Національне читання» у Польщі та світі проходитиме під патронатом президентської пари Польщі – Президента Анджея Дуди та його дружини Агати Корнгаузер-Дуди.

В Дрогобичі читатимуть польською в приміщенні «Фундації Святого Антонія» (керівник Ольга Павловська) за адресою м. Дрогобич, вул. Шевченка, 15. Початок заходу о 12.00. Попередній запис за тел. 068-170-80-25.

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