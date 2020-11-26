У Дрогобичі горіли автомобіль та сауна

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, вчора, 25 листопада, о 17:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Шолом-Алейхема. Пожежа виникла в припаркованому автомобілі «ВАЗ 2199».

До місця події було негайно направлено чергове відділення 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. О 17:37 пожежу локалізовано та о 17:38 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік на площі 0,3 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання встановлюється.

Натомість сьогодні вночі, 26 листопада, о 01:36 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич на вул. Індустріальна. Пожежа виникла в приміщенні цегляної сауни критої руберойдом, розміром 12×10 м. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 5-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич. На момент прибуття пожежників до місця виклику, з будівлі вибивався густий чорний дим. Не гаючи часу рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та вирушили на пошук джерела загорання. О 01:57 вогнеборці локалізували пожежу, та о 02:08 повністю ліквідували у складі двох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив дерев’яну обшивку стелі на площі 50 кв.м. та дерев’яну обшивку стін сауни на площі 10 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. На пожежі ніхто не постраждав.

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