У Дрогобичі правоохоронці припинили роботу підпільної АЗС

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Під процесуальним керівництвом Дрогобицької місцевої прокуратури місцевими поліцейськими викрито у Дрогобичі підпільну АЗС. Про це інформує пресслужба прокуратури Львівської області.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Незаконну діяльність підпільної автозаправної станції, на якій реалізовувалось дизельне пальне з порушеннями правил безпеки та без жодних дозвільних документів, припинено цьогоріч, 16 червня.

Зазначимо, що така робота АЗС могла призвести до негативних наслідків як для довкілля, так і для здоров’я людей.

Наразі все обладнання вилучено, приміщення опечатано, а на все майно накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються особи, причетні до вчиненого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 3 років обмеження волі.

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