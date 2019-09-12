У Дрогобичі відкрилася виставка «Німці в Україні»

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Вчора (середа, 11 вересня) у полудень в Палаці мистецтв музею «Дрогобиччина» відкрито мобільну виставку “Німці в Україні: історія і культура”. Як інформують в музеї «Дрогобиччина», організатором виставки є голова Міжнародної громадської організації “Товариство німців України – “Відерґебурт” Володимир Піньковський. Слово «Wiedergeburt» з німецької означає «відродження».

Під час виставки слово було надано не лише її організатору Володимирові Піньковському, але й заступникові директора Дрогобицької СЗШ №16 Юрію Модрицькому, в чиїх жилах частково тече і німецька кров. Він розповів про німецькі поселення в нашому краї (Дрогобиччина, Стрийщина, Сколівщина, Самбірщина). Серед німецьких колоній в південній частині Львівщини варто назвати Neudorf (тепер Нове Село, Дрогобицький район), Feliziental (с. Долинівка, Сколівський район), Annaberg (с. Нагірне, Сколівський район), Ugartsberg (інша назва Випучки, в Миколаївському районі біля с. Гірське, зараз не існує), Brigidau (тепер с. Ланівка, Стрийський район), німецькі колонії біля сіл Доброгостів, Уличне та багато інших.

Мобільна виставка експонуватиметься в дрогобицькому музеї впродовж двох тижнів. Двомовні документальні стенди засвідчують про тісні зв’язки України та Німеччини від часів Київської Русі до наших днів.

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