У Дрогобичі вогнем знищено господарську будівлю та пошкоджено житловий будинок

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Як інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Львівській області, у середу, 11 березня, о 09:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобичі на вул. Раневицька, 20. Пожежа виникла в одноповерховій господарській будівлі, розміром 5×4 м.

На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи м. Дрогобич. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. На момент прибуття рятувальників до місця виклику вогнем вже була охоплена значна частина будівлі.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах на стисненому повітрі. О 10:13 вогнеборці локалізували пожежу, та о 10:34 ліквідували в складі 3-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено господарську будівлю та дах сусіднього цегляного житлового будинку, розміром 15×10 м на площі 30 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає.

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