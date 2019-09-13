У Львові планують провести Дні культури Азербайджану

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Голова Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов провів зустріч з очільником департаменту міжнародного співробітництва Львівської ОДА Романом Шепеляком, на якій було обговорено питання проведення у Львові Днів Азербайджану. Про це інформує наше власне джерело.

– Ми обмінялися думками з цього приводу і вирішили знову зібратися в розширеному складі для детального обговорення організаційних моментів. Міжнародний альянс «Азербайджан-Україна» звернувся в Державний Комітет Республіки Азербайджан по роботі з діаспорою для отримання підтримки щодо цих заходів, – зазначає очільник альянсу Ельмар Мамедов.

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