У серпні Нацсоцслужба розпочне перевіряти надавачів соціальної допомоги

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У серпні Національна соціальна сервісна служба України планує розпочати перші перевірки в окремих регіонах дотримання законодавства місцевими органами влади при призначенні соціальної допомоги. Про це повідомив голова Нацсоцслужби Владислав Машкін.

Він підкреслив, що перевіряти будуть виключно підрозділи органів місцевої влади, які призначають соціальні виплати та збирають документи для їх призначення. Це управління соціального захисту населення районного рівня, а також підрозділи, утворені в територіальних громадах, які надають соціальні послуги.

«Перевірки отримувачів соціальної допомоги не плануються і не мають сенсу. Ніхто не збирається ходити по домам, зазирати у холодильники, аналізувати побутові умови. Ми сконцентровані виключно на електронних перевірках. Будемо звертати увагу на те, чи не вимагають від людини зайвих документів, чи дотримуються строки надання допомоги, чи призначена вся сума допомоги, на яку людина має право, чи правомірно вона призначена», – наголосив Владислав Машкін.

За словами голови Нацсоцслужби, головна мета перевірок – усунення порушень і помилок, а також систематизація типових проблем для їх наступного вирішення шляхом внесення змін до нормативної бази.

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