У Стебнику відзначать День захисту тварин

18.09.2019 | Filed under: Новини

У неділю, 6 жовтня, в Стебнику відбудеться захід з нагоди Всесвітнього дня захисту тварин. Про це «Трускавецький вісник» повідомила зоозахисниця, очільниця місцевого товариства захисту тварин Наталія Петрицин. Захід відбуватиметься в Народному домі, початок о 15.00.

Всесвітній день тварин (інша назва Міжнародний День захисту тварин) відзначається 4 жовтня з 1925 року, вперше його провели в Німеччині. Саме цього дня католицька Церква відзначає спомин святого Франциска Ассизького, покровителя тварин.

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags: ,

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • В Бориславі пройде День подяки (афіша)
    12.09.2019 | 17:42

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Борислав запрошує на святкування Дня міста (афіша) (0)УРБАН-бібліотека запрошує на два майстер-класи (0)Оренда двокімнатної квартири у Трускавці (0)

  • Доґ-Фест у Трускавці (афіша)
    12.09.2019 | 15:28

    (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Борислав запрошує на святкування Дня міста (афіша) (0)УРБАН-бібліотека запрошує на два майстер-класи (0)Оренда двокімнатної квартири у Трускавці (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви