У Стебнику відзначать День захисту тварин

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У неділю, 6 жовтня, в Стебнику відбудеться захід з нагоди Всесвітнього дня захисту тварин. Про це «Трускавецький вісник» повідомила зоозахисниця, очільниця місцевого товариства захисту тварин Наталія Петрицин. Захід відбуватиметься в Народному домі, початок о 15.00.

Всесвітній день тварин (інша назва Міжнародний День захисту тварин) відзначається 4 жовтня з 1925 року, вперше його провели в Німеччині. Саме цього дня католицька Церква відзначає спомин святого Франциска Ассизького, покровителя тварин.

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