У Стрию жінка зарізала чоловіка

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Як інформує пресслужба прокуратури Львівської області, стриянку, котра вбила ножем свого співмешканця, взяли під варту. Слідство з’ясувало, що між 43-річною мешканкою Стрия та її цивільним чоловіком виник конфлікт, під час якого нападниця напідпитку взяла до рук столового ножа та вдарила ним потерпілого у шию, пошкодивши сонну артерію. Як наслідок, чоловік помер. Підозрювану затримано, її дії кваліфіковано за ч.1 ст.115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. За вчинене фігурантці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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