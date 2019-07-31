У Трускавці освятять храм св. Іллі

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У неділю, 4 серпня, з нагоди храмового свята святого пророка Іллі в церкві УГКЦ на вул. Стуса пройде Архієрейська Свята Літургія. Про це інформують в парафії. В рамках Служби Божої відбудеться також освячення храму.

Нагадаємо, що церква св. Іллі (УГКЦ) у Трускавці споруджується з середини 1990-х рр. Богослужіння та треби відбуваються в підвальному приміщенні (нижня церква). Проект храму оригінальний та досить складний, а спорудження церкви коштами парафіян затягнувся на довгі роки. І ось нарешті будівництво та оздоблення верхньої частини виконані в такому обсязі, що можна провести чин освячення.

Початок о 11.00. Запрошуються парафіяни та гості міста-курорту.

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