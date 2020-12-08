У Трускавці планується проведення Світового конкурсу акордеоністів

08.12.2020 | Filed under: Новини

У 2021 році у Трускавці планується проведення “Trophée Mondial de l’Accordéon” (71-й Всесвітній конкурс акордеоністів). Підготовча зустріч з організаторами міжнародного фестивалю відбулася в режимі ZOOM в кінці минулого тижня за участі міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, ректора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка Надії Скотної, завкафедрою народних інструментів ДДПУ Андрія Душного, декана Львівської національної музичної академії Ярослава Олексіва, представника Національної філармонії Ігоря Саєнка, директора Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвінського Юрія Чумака. Так що наступного року в другій половині листопада курортна столиця України має шанс стати ще й світовою столицею акордеоністів.

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