У Трускавці пройшла зустріч з письменницею Дзвінкою Торохтушко

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У суботу, 30 листопада, в ресторані «Оскар» відбулася зустріч з письменницею Дзвінкою Торохтушко. Організаторами літературного спілкування стали міський осередок «Просвіти» та проєкт «Перехресні стежки».

Дзвінка Торохтушко – творчий псевдонім Любові Бурак, котра є авторкою багатьох поетичних, прозаїчних творів, перекладів, казок, віршів для дітей та новел. Письменниця вже вдруге цього року зустрічається з трускавчанами. Поспілкуватися з нею була можливість у жовтні, під час ІІ Трускавецького ЛітФесту.

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