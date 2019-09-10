Трускавець готується до ІІ ЛітФесту

10.09.2019 | Filed under: Новини

18-20 жовтня у Трускавці відбудеться Другий літературно-мистецький фестиваль «Трускавецький ЛітФест». Про це повідомляють організатори заходу. Участь у фестивалі візьмуть як маститі письменники та поети, в тому числі лауреати Шевченківської премії, так і молоді жреці пера. Також на фестиваль завітають літературні критики, літературознавці, заслужені артисти, мистецькі та музичні колективи. Цьогорічним гаслом фестивалю стане девіз «Співтворення та співіснування».

Нагадаємо, що Перший «Трускавецький ЛітФест» відбувся 25-27 жовтня 2018 року і став справжнім літературним святом всієї України. Серед гостей минулорічного фестивалю були такі відомі в сучасній українській літературі постаті як Мирослав Дочинець, Василь Шкляр, Василь Кузан, Галина Пагутяк, Василь Габор, Дара Корній та інші, а фестиваль проходив у кількох локаціях, в тому числі й поза межами Трускавця.

Більше про події ІІ Трускавецького ЛітФесту можна буде довідатися на сторінці фестивалю в мережі Фейсбук www.facebook.com/TruskavetsLitFest/

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