Трускавець прийме письменників з усієї України!

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18-20 жовтня у Трускавці відбудеться ІІ літературно-мистецький фестиваль «Трускавецький ЛітФест», найпотужніша літературно-мистецька подія регіону.

Склад учасників цьогорічного фестивалю вражає. Серед спікерів – лауреати Шевченківської премії, літературні критики, літературознавці, письменники, поети, заслужені артисти, мистецькі та музичні колективи.

Цьогоріч фокусна тема «ЛітФесту» – СпівТворення&СпівІснування.

У сучасному світі, де практично відсутні беззаперечні авторитети та панує насильство, важливою місією людства є утримати парадигму людської моралі і гідного співІснування.

Зрозуміло, що життя індивідуума у суспільстві без контакту з іншими світоглядами та конституціями, які забезпечують життєдіяльність соціуму – неможливе. СпівТворення є невід’ємним атрибутом буття.

Галина Пагутяк, письменниця, лауреат Шевченківської премії, у своїй книзі «Жорстокість існування» зауважила, що «люди більше не відають, що таке свобода, бо вони забули найважливіший принцип життя у Всесвіті: живи і давай жити іншим… люди навчились розпізнавати протилежності й узаконили боротьбу між ними, забувши про гармонію».

Пошук гармонії – фундаментальний лейтмотив цьогорічної теми фестивалю. Спікери «ЛітФесту» візьмуть участь у інформаційних, дискусійних та освітницьких тематичних кластерах. Це буде виняткове середовище, у якому відображення Світу, від сивої давнини до майбуття, транслюватиметься через мистецькі форми: літературу, театр, музику.

Кожен відвідувач фестивалю знайде для себе цікаве дозвілля, тому, що «ЛітФест» – не просто фестиваль, це особливий майданчик, що дає ґрунт для співПереживання, співПізнання, співТворення; це простір переосмислення й набуття нових змісту, форми та виміру.

За анонсами, програмою та новинами фестивалю слідкуйте на офіційній сторінці «Трускавецького ЛітФесту» у соціальній сторінці Facebook та на офіційному сайті Трускавецької міської ради.

Програма «Трускавецького ЛітФесту-2019»

18 жовтня, п’ятниця

Локація: готель «Трускавець 365», вул.Дрогобицька, 7.

12.00 – 19.00. Книжковий ярмарок, фотосесії з письменниками. Куратор книжкового ярмарку Любов Хомчак (ГО «Книжкова толока»).

12.30. Офіційне відкриття фестивалю.

13.00 – 14.00. Володимир Лис, Надія Гуменюк «Мережива людських доль, на тлі історії, в романах письменників». Модерує Оксана Каспрук.

14.00 – 14.45. Артур Сіренко: «Те, що не написане, того не було». Презентація нової книги «Петрогліфи».

15.00 – 15.45. Василь Трубай. Презентація книг «Життя-Ріка» і «Високі береги». Викладач письменник і сценарист багатьох фільмів. Його новели і оповідання образні як кінокадри.

16.00 – 16.45. Галина Вдовиченко «Чоловік і жінка. Парадокси стосунків і пошуки гармонії співіснування» (за романами «Пів’яблука», «Інші пів’яблука» та «Найцікавіше – наприкінці»).

Локація: готель «Трускавець 365», малий зал, вул.Дрогобицька, 7.

15.00 – 16.00. «Як модерувати зустрічі з письменниками?». Кава з Анастасією Левковою для тих, хто хоче навчитися вести літературні зустрічі.

17.00 – 18.00. Сергій Сингаївський. «Віск і золото. Симулякри і справжність 1984 року і сьогодні в романі «Дорога на Асмару». Розмова про голод, як інструмент в руках жорстоких політиків проти народу Еритреї, про історичні і символічні паралелі з українською боротьбою. Модерує Галина Плачинда.

Локація: вілла «Клюберг», вул.Шевченка, 1.

18.30 – 20.00. «Рецитації» (виголошення поетичного твору самим автором) сувора чоловіча компанія і поезія: Олександр Ірванець, Ігор Жук, Василь Трубай, Артур Сіренко, Василь Кузан.

Зустрічі в школах Трускавця

Локація: СЗШ №1

11.20 – 12.30. Письменниця Галина Вдовиченко «36 і 6 котів» і «Ліга непарних шкарпеток».

12.30. Письменник, сценарист, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Василь Трубай.

Локація: НВК «СЗШ №2-гімназія».

12.00 – 13.00. Анастасія Левкова – «Країно, прочитай мій щоденник.Чи можуть особисті щоденники підлітка стати літературою?» – розмова довкола книжки «Старшокласниця. Першокурсниця».

Локація: СЗШ №3.

13.25 – 14.30. «Море. Вітер. Завірюха. Три стихії Анастасії Нікуліної» шоу-презентація трьох книг авторки.

19 жовтня, субота

Локація: готель «Трускавець 365», вул. Дрогобицька, 7.

10.00 – 19.00. Книжковий ярмарок, фотосесії з письменниками.

11.00 – 12.00. Мирослав Дочинець «Мудрість СпівТворення і СоТворення». Модерує Анна Герилів.

12.00 – 13.00. Леся Коковська-Романчук і Тарас Коковський «Благословен, хто йде».

13.00 – 14.00. Розмова філософа, математика та видавця – Андрій Содомора, Михайло Зарічний, Василь Ґабор – «Людина серед речей і в інтернеті».

14.30 – 15.15. Ольга Лілік «Шлях до гармонії: чому важливо будувати мости, а не стіни». Модерує Сергій Сингаївський.

15.30 – 17.15. Любов Бурак (Дзвінка Торохтушко) «Ніби немає війни». Презентація книг: «Молитва», «Родинне», «Фотограф». Модерує Оксана Рудавська.

16.30 – 17.15. Ірен Роздобудько «Творчість, як спосіб співіснування». Модерує Галина Вдовиченко.

17.30 – 18.15. «Альтернативна історія» від Олександра Ірванця. Модерує Діна Уайлд.

18.30. Література і джаз: Назарій Заноз, Тарас Коковський, Тетяна П’янкова, Любов Буряк. Акомпанують Ігор Нич (скрипка) та Оксана Кіселичник(фортепіано).

Локація: готель «Трускавець 365», малий зал, вул.Дрогобицька, 7.

12.00 – 13.00. Надія Гуменюк «Фантастичні подорожі за веселку та пригоди з Яринчиного саду». Діти і розмова про дитячі книги.

13.00 – 14.00. Кому потрібні мої сум і радість?». Як підліткові записи перетворюються на книжку. Зустріч із Анастасією Левковою, розмова довкола книжки «Старшокласниця. Першокурсниця».

Локація: художній музей Михайла Біласа, майдан Кобзаря, 3.

14.30. Презентація альбому «Дотик золотого руна» та короткочасна виставка робіт Оксани Литвин та Ярослава Сахро. Укладач альбому: Катерина Каркадим.Куратор: Зеновія Шульга.

Локація: релігійно-просвітницький центр ім. о. Івана Валюха, вул. Стебницька, 3.

12.00 – 13.30 (ІІ поверх). Технологія створення коміксу: майстер-клас «Троє проти зла». Ярослав Світ і Тарас Ярмусь розкажуть, як вони, хлопці з Сихова придумали комікс, намалювали його і спільним коштом видали.

12.00 – 13.00 (ІІ поверх). СпівТворення з Галиною Вдовиченко: з книги – на сцену: «Чорна-чорна курка» і «Мишкові миші». Імпровізація за участі читачів (аудиторія: діти 7–10 років).

13.00 – 14.00 (ІІІ поверх). Творимо казку разом. «Казка про десять тисяч літер». Майстер-клас «Як проілюструвати книгу» від автора Дзвінки Торохтушко (Любов Бурак) та художника-ілюстратора Олександра Курило. Під час майстер-класу відбудеться конкурсний відбір робіт-ілюстрацій для книги, що готується в друк.

14.00 (ІІ поверх). «Як створити та розвинути свій книжковий YouTube канал» Єва Уайлд. Єва Уайлд, в свої 14 років, веде власний книжковий канал і стала популярним оглядачем книг. Вона покаже, як це робити і розкаже, що все – можливе, тільки потрібно хотіти і, звичайно, читати!

15.00 (ІІІ поверх). «Море. Вітер. Завірюха. Три стихії Анастасії Нікуліної». Шоу-презентація трьох книг авторки.

20 жовтня, неділя

Локація: готель «Трускавець 365», вул. Дрогобицька, 7.

10.00 – 17.00. Книжковий ярмарок, фотосесії з письменниками.

12.00 – 13.00. Презентація журналу «Локальна історія». Головний редактор журналу Віталій Ляска та засновник проекту «Локальна історія» Тарас Чолій. Модерує Галина Коваль.

13.00 – 13.45. Назарій Заноз, Єва Райська: « Про малі міста в контексті літератури».

13.45 – 14.30. Назарій Вівчарик «Містичні історії як відображення темного боку суспільства. На основі книги «Те, що серед нас».

15.30. Закриття фестивалю. Мар’яна Савка і гурт «Мар’яничі», «Говори зі мною» – пісні на вірші Мар’яни Савки та Юрка Іздрика.

На локації готель «Трускавець 365» відбуватиметься виставка «Портрет з Цікавою» від спільноти «Цікавий Трускавець» Народного дому, автор Ірина Шевчик.

Протягом трьох фестивальних днів триватиме благодійний марафон зі збору коштів на лікування відомої іконописці та волонтерки Тетяни Думан.

Стежити за новинами фестивалю та познайомитись з його учасниками-персоналіями можна на сторінці «Трускавецького ЛітФесту» у соціальній мережі facebook.

«Трускавецький ЛітФест-2019» стартує за 10 днів! Не пропустіть!

Оргкомітет фестивалю

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