Розпочалася триденна літературна учта

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Сьогодні, 18 жовтня, у Трускавці стартував ІІ Всеукраїнський літературний фестиваль «Трускавецький ЛітФест-2019». Літературна учта триватиме три дні, причому в різних локаціях: вілла «Клюберґ», музей Біласа, три школи Трускавця, релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха, і, звісно ж, в готелі «Трускавець 365» – центральному осередку фестивалю. Страви на цій учті будуть найрізноманітнішими і на всілякі смаки – від класичних зустрічей з письменниками до майстер-класів, від рецитацій поезії під гітару до книжкового ярмарку, від мистецьких інсталяцій та проєктів до дискусій на важливі теми.

За ширмою фестивалю залишається клопітка і часто невдячна, зате яка ж благородна праця багатьох осіб. Це насамперед ініціаторка і головний двигун фестивалю Анна Литвин, це начальниця управління розвитку міста Наталія Скибак зі своїми підлеглими, це очільниця інформаційного відділу міської ради Леся Боднар, це відома волонтерка, журналістка, фотохудожниця та берегиня Тетяна Ільницька і ще багато-багато інших жінок. Працюють вони на волонтерських засадах, і «підтягнули» до ЛітФесту, «заразили» своєю щирістю та ентузіазмом чимало інших хороших людей, переважно жіночої статі.

Другий ЛітФест розпочався. Так просто написати ці слова, але скільки праці треба було вкласти, щоб прозвучали фанфари, і свято літератури, найпотужніша культурно-літературно-мистецька подія міста та реґіону, стартувало.

До Трускавця автівками та поїздами, з повними сумками книг і з відкритим серцем та добрими намірами приїхали відомі люди – письменники, котрих читають, котрі формують громадську думку, котрі вже вписали своє ім`в історію сучасної української літератури. Маститі та початківці, лауреати Шевченківської премії та скромні творці, члени НСПУ та ті, хто не визнає різних спілок, бо хоче бути вільним у всьому. Серед гостей – Мирослав Дочинець та Василь Ґабор, Володимир Лис з дружиною Надією Гуменюк, Олександр Ірванець та Галина Вдовиченко, Маріанна Максимова (Єва Райська) та Василь Кузан, Андрій Содомора та Ірен Роздобудько, і ціла плеяда інших людей, чиї твори змушують стрепенутися і почати мислити та жити зовсім по-іншому.

Хто вони, письменники, чому ангел поцілував їх у чоло та руку і дав дар Слова, який багатьом недоступний? Чому вони можуть викласти на папері свої думки, придумати чи описати правдиву історію так, як ніхто до них? Звідки в них натхнення, чи направду існують музи, як проходять їхні будні, і чи ці будні такі ж сірі, як в сірої маси? Кого вони підтримували на виборах і чи не планують еміґрувати з України? Чи їхнє красне письменство дозволяє їм їсти хліб сухий, хліб з маслом, чи хліб з кав`яром? Для кого вони пишуть?

Напевно, не лише на ці, але й на багато інших запитань хотів би почути відповіді простий читач, котрий захоплюється творами класиків і сучасників. Напевно, на ІІ Трускавецькому ЛітФесті ці запитання можна буде задати прямо в очі тим, хто відрізняється від нас своїм статусом письменника.

– Шановні літератори, гості, любителі книг! «Трускавецький ЛітФест» – це значима подія для нашого курорту. В нас проходить багато фестивалів, конкурсів, але книжковий, літературний фестиваль – це нове, започатковане в минулому році культурне дійство. Інколи потрібно прочитати одну фразу, щоб вона кардинально змінила життя, але для цього докладається чимало зусиль, щоб її знайти. А знайти мудрість можна в книзі – читаючи її, вдумуючись у написане, аналізуючи. Ще раз вітаю всіх на нашому фестивалі і бажаю позитивних вражень як для митців-літераторів, так і для читачів, – наголосив у своєму вітальному слові до учасників фестивалю міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Під час церемонії відкриття ЛітФесту, котру модерувала директорка Народного дому Людмила Лесишак, виступили письменники Володимир Лис та Надія Гуменюк, начальниця управління розвитку міста Наталія Скибак, керівниця гуртка Народного дому, ініціаторка та реалізаторка проєкту «Цікавий Трускавець» Ірина Бердаль-Шевчик, кураторка фестивалю Анна Литвин, ініціаторка Книжкової толоки Любов Хомчак, волонтерка та літераторка Оксана Рудавська, науковець Артур Сіренко. Фактично в кожному виступі йшлося про важливість читання для всебічного розвитку особистості, про долю книг, про Мудрість Слова, про українську культуру як незнищенну духовну субстанцію, про виклики сьогодення. Ті, що читають, обов’язково переможуть тих, хто пасивно дивиться зомбоящик, і пануватимуть в суспільстві, формуватимуть його обличчя, вестимуть людство до прогресу – такою була панівна думка у окремих виступах на відкритті ЛітФесту.

Навіщо це все? – може запитати пересічний трускавчанин. Невже в місті немає інших проблем, аніж якісь книги, якась література? Відповімо просто – націю формує книга, культура, духовність. Економіка, матеріальне, фінанси, їжа, фізіологічні потреби – це важливе, але найважливішим воно є тільки для примітивного суспільства, для нижчої ланки еволюції. Щоб стати Нацією і щоб бути Особистістю, потрібно окрім найнижчих потреб з піраміди Маслоу стремитися вверх. І яскравим прикладом того, що ця думка істинна, є приклад Соломона та ізраїльського народу, котрий був мудрим, бо читав, писав, а відповідно навчився думати і втілювати на практиці свої цілі.

Читаймо, бо ми того варті! І завітаймо на Трускавецький ЛітФест, бо там дійсно круто!

Володимир Добрий

P.S. Нижче пропонуємо ще раз ознайомитися з програмою ЛітФесту, щоб, бува, не пропустити чогось цікавого з цієї літературної учти.

18 жовтня, п’ятниця

Локація: готель «Трускавець 365», вул.Дрогобицька, 7.

12.00 – 19.00. Книжковий ярмарок, фотосесії з письменниками. Куратор книжкового ярмарку Любов Хомчак (ГО «Книжкова толока»).

12.30. Офіційне відкриття фестивалю.

13.00 – 14.00. Володимир Лис, Надія Гуменюк «Мережива людських доль, на тлі історії, в романах письменників». Модерує Оксана Каспрук.

14.00 – 14.45. Артур Сіренко: «Те, що не написане, того не було». Презентація нової книги «Петрогліфи».

15.00 – 15.45. Василь Трубай. Презентація книг «Життя-Ріка» і «Високі береги». Викладач письменник і сценарист багатьох фільмів. Його новели і оповідання образні як кінокадри.

16.00 – 16.45. Галина Вдовиченко «Чоловік і жінка. Парадокси стосунків і пошуки гармонії співіснування» (за романами «Пів’яблука», «Інші пів’яблука» та «Найцікавіше – наприкінці»).

Локація: готель «Трускавець 365», малий зал, вул.Дрогобицька, 7.

15.00 – 16.00. «Як модерувати зустрічі з письменниками?». Кава з Анастасією Левковою для тих, хто хоче навчитися вести літературні зустрічі.

17.00 – 18.00. Сергій Сингаївський. «Віск і золото. Симулякри і справжність 1984 року і сьогодні в романі «Дорога на Асмару». Розмова про голод, як інструмент в руках жорстоких політиків проти народу Еритреї, про історичні і символічні паралелі з українською боротьбою. Модерує Галина Плачинда.

Локація: вілла «Клюберг», вул.Шевченка, 1.

18.30 – 20.00. «Рецитації» (виголошення поетичного твору самим автором) сувора чоловіча компанія і поезія: Олександр Ірванець, Ігор Жук, Василь Трубай, Артур Сіренко, Василь Кузан.

Зустрічі в школах Трускавця

Локація: СЗШ №1

11.20 – 12.30. Письменниця Галина Вдовиченко «36 і 6 котів» і «Ліга непарних шкарпеток».

12.30. Письменник, сценарист, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого Василь Трубай.

Локація: НВК «СЗШ №2-гімназія».

12.00 – 13.00. Анастасія Левкова – «Країно, прочитай мій щоденник.Чи можуть особисті щоденники підлітка стати літературою?» – розмова довкола книжки «Старшокласниця. Першокурсниця».

Локація: СЗШ №3.

13.25 – 14.30. «Море. Вітер. Завірюха. Три стихії Анастасії Нікуліної» шоу-презентація трьох книг авторки.

19 жовтня, субота

Локація: готель «Трускавець 365», вул. Дрогобицька, 7.

10.00 – 19.00. Книжковий ярмарок, фотосесії з письменниками.

11.00 – 12.00. Мирослав Дочинець «Мудрість СпівТворення і СоТворення». Модерує Анна Герилів.

12.00 – 13.00. Леся Коковська-Романчук і Тарас Коковський «Благословен, хто йде».

13.00 – 14.00. Розмова філософа, математика та видавця – Андрій Содомора, Михайло Зарічний, Василь Ґабор – «Людина серед речей і в інтернеті».

14.30 – 15.15. Ольга Лілік «Шлях до гармонії: чому важливо будувати мости, а не стіни». Модерує Сергій Сингаївський.

15.30 – 17.15. Любов Бурак (Дзвінка Торохтушко) «Ніби немає війни». Презентація книг: «Молитва», «Родинне», «Фотограф». Модерує Оксана Рудавська.

16.30 – 17.15. Ірен Роздобудько «Творчість, як спосіб співіснування». Модерує Галина Вдовиченко.

17.30 – 18.15. «Альтернативна історія» від Олександра Ірванця. Модерує Діна Уайлд.

18.30. Література і джаз: Назарій Заноз, Тарас Коковський, Тетяна П’янкова, Любов Буряк. Акомпанують Ігор Нич (скрипка) та Оксана Кіселичник(фортепіано).

Локація: готель «Трускавець 365», малий зал, вул.Дрогобицька, 7.

12.00 – 13.00. Надія Гуменюк «Фантастичні подорожі за веселку та пригоди з Яринчиного саду». Діти і розмова про дитячі книги.

13.00 – 14.00. Кому потрібні мої сум і радість?». Як підліткові записи перетворюються на книжку. Зустріч із Анастасією Левковою, розмова довкола книжки «Старшокласниця. Першокурсниця».

Локація: художній музей Михайла Біласа, майдан Кобзаря, 3.

14.30. Презентація альбому «Дотик золотого руна» та короткочасна виставка робіт Оксани Литвин та Ярослава Сахро. Укладач альбому: Катерина Каркадим.Куратор: Зеновія Шульга.

Локація: релігійно-просвітницький центр ім. о. Івана Валюха, вул. Стебницька, 3.

12.00 – 13.30 (ІІ поверх). Технологія створення коміксу: майстер-клас «Троє проти зла». Ярослав Світ і Тарас Ярмусь розкажуть, як вони, хлопці з Сихова придумали комікс, намалювали його і спільним коштом видали.

12.00 – 13.00 (ІІ поверх). СпівТворення з Галиною Вдовиченко: з книги – на сцену: «Чорна-чорна курка» і «Мишкові миші». Імпровізація за участі читачів (аудиторія: діти 7–10 років).

13.00 – 14.00 (ІІІ поверх). Творимо казку разом. «Казка про десять тисяч літер». Майстер-клас «Як проілюструвати книгу» від автора Дзвінки Торохтушко (Любов Бурак) та художника-ілюстратора Олександра Курило. Під час майстер-класу відбудеться конкурсний відбір робіт-ілюстрацій для книги, що готується в друк.

14.00 (ІІ поверх). «Як створити та розвинути свій книжковий YouTube канал» Єва Уайлд. Єва Уайлд, в свої 14 років, веде власний книжковий канал і стала популярним оглядачем книг. Вона покаже, як це робити і розкаже, що все – можливе, тільки потрібно хотіти і, звичайно, читати!

15.00 (ІІІ поверх). «Море. Вітер. Завірюха. Три стихії Анастасії Нікуліної». Шоу-презентація трьох книг авторки.

20 жовтня, неділя

Локація: готель «Трускавець 365», вул. Дрогобицька, 7.

10.00 – 17.00. Книжковий ярмарок, фотосесії з письменниками.

12.00 – 13.00. Презентація журналу «Локальна історія». Головний редактор журналу Віталій Ляска та засновник проекту «Локальна історія» Тарас Чолій. Модерує Галина Коваль.

13.00 – 13.45. Назарій Заноз, Єва Райська: « Про малі міста в контексті літератури».

13.45 – 14.30. Назарій Вівчарик «Містичні історії як відображення темного боку суспільства. На основі книги «Те, що серед нас».

15.30. Закриття фестивалю. Мар’яна Савка і гурт «Мар’яничі», «Говори зі мною» – пісні на вірші Мар’яни Савки та Юрка Іздрика.

На локації готель «Трускавець 365» відбуватиметься виставка «Портрет з Цікавою» від спільноти «Цікавий Трускавець» Народного дому, автор Ірина Шевчик.

Протягом трьох фестивальних днів триватиме благодійний марафон зі збору коштів на лікування відомої іконописці та волонтерки Тетяни Думан.

Стежити за новинами фестивалю та познайомитись з його учасниками-персоналіями можна на сторінці «Трускавецького ЛітФесту» у соціальній мережі facebook.

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