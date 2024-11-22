У Трускавці розпочалася всеукраїнська конференція AJT для єврейських підлітків

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Активні підлітки з єврейським корінням з 28 міст зібралися на всеукраїнській конференції AJT, яка розпочалася у Трускавці наприкінці листопада.

Захід, на який приїхали 180 підлітків з різних регіонів країни та гості з Ізраїлю, присвячений 10-річчю роботи AJT в Україні, – міжнародному проєкту з неформальної освіти для підлітків з єврейським корінням 13-17 років.

“AJT – дуже важливий молодіжний рух всередині єврейської громади. Ви допомагаєте розвивати та формувати майбутніх єврейських лідерів в Україні, ви допомагаєте розвивати майбутнє покоління, яке потім буде розвивати єврейські громади”, – зазначив Алекс Шмідт, директор програм “Джойнт” в Україні, організації, яка підтримує AJT в Україні.

Стартував захід з урочистої ходи прапорів та презентації, де кожний з 14 клубів-учасників міг заявити про себе.

За словами організаторів, конференція проводиться для того, щоб зацікавити неповнолітніх єврейським життям, підвести підсумки роботи підліткових клубів AJT та її лідерів, вивести підліткове самоуправління на новий рівень та, звісно ж відсвяткувати ювілейну річницю цього міжнародного проєкту в Україні.

“Ми говоритимемо про єврейських особистостей, які залишили слід в історії єврейського народу та історії AJT, тобто наших колишніх підлітків та координаторів, а також сучасних підлітків, які творять історію зараз та стануть її легендами”, – зазначила координаторка AJT в Україні Валерія Самошина.

Загалом, протягом чотирьох днів на підлітків чекає безліч цікавих активностей та семінарів. Кожна з груп відвідуватиме чотири професійні лекції з дев’яти тематичних напрямів для того, щоб поглибити свої знання у цих сферах: мистецтво, танці, психологія, волонтерство, кулінарія, історія та традиція, PR та особистий бренд, музика, лідерство та командоутворення.

У фінальній частині заходу відбудеться оголошення найкращого з підліткових клубів та обрання нових амбасадорів, які протягом року представлятимуть діяльність цього міжнародного проєкту в Україні. Вісім підлітків пройдуть урочисту церемонію єврейського повноліття – бар-міцву, на яку запросили спеціального гостя з Ізраїлю.

І, звісно ж, не обійдеться без святкування ювілею AJT, який вже 10 років розвиває єврейську неформальну освіту у підлітковому середовищі України.

Довідка:

Active Jewish Teens (AJT) – це безпечний майданчик, побудований на принципах неформальної освіти, для єврейських підлітків 13-17 років. Проєкт дає змогу знайти однодумців, реалізувати свої особисті потреби та виявити активну позицію всередині громади. Наразі філії AJT працюють у більш ніж 60 містах на території України, Грузії, Молдови, Казахстану, Киргизстану.

В.К.

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