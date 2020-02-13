У Трускавці скоєно напад на журналістку

0 SHARES Share Tweet

На журналістку, редакторку газети «Трускавецькурорт» Галину Носову було вчинено напад. Інцидент стався під час сесії Трускавецької міської ради 13 лютого. Особа, котра видавала себе за громадську активістку, вирвала з рук журналістки смартфон, щоб перешкодити їй вести пряму трансляцію сесії, на якій обговорювалося важливе для міста питання. Після втручання поліції зловмисниця змушена була повернути телефон власниці.

Поки що невідомо чи звертатиметься Галина Носова з письмовою заявою до поліції та суду щодо перешкоджання професійній діяльності.

Після інциденту особу зловмисниці було встановлено. Це мешканка Трускавця Ольга Крамар.

(Переглядів 1 , 228 переглядів сьогодні)