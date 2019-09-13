У Трускавці триває реконструкція курортного парку

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Як інформує пресслужба Львівської ОДА, у Трускавці тривають роботи з реконструкції парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Курортний парк”. Проводиться замощення плиткою бульвару Торосевича, головних алей та другорядних доріжок парку. Роботи здійснюють за сприяння департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації у межах реалізації проекту “Реконструкція міського парку в м. Трускавці.

“Парк “Курортний” (інша назва — Центральний парк Адамівка) — парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в Україні, розташований на території міста Трускавець Львівської області. Парк розташований у центральній частині Трускавця, в долині потоку Воротище, що є притокою річки Солониці, яка впадає в Тисменицю. Від площі Січових Стрільців у парк веде бульвар Торосевича. Площа парку 60,98 га. Висота над рівнем моря 350–400 м. Парк набув статусу “Пам’ятка садово-паркового мистецтва Курортний парк” згідно з рішенням Львівської облради у 1984 році.

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