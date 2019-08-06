У Трускавці в неділю рятувальники визволили з полону молодого яструба

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Як інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області, у неділю в Трускавці рятувальники знімали яструба, який застряг в конструкції будинку.

4 серпня о 11.00 до рятувальників надійшло повідомлення від мешканців чотирьохповерхового житлового будинку №22 на вул. Сагайдачного у Трускавці, що на даху застряг яструб та не може самостійно вибратись.

До місця події було направлено рятувальне відділення в складі 3-ох рятувальників та автомобільної драбини пожежної частини м. Трускавець.

Прибувши на місце події, фахівці ДСНС розгорнули пожежну автомобільну драбину піднялись до даху будівлі, вивільнили молодого птаха та передали заявникам. Птах значних ушкоджень не зазнав.

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