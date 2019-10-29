В бібліотеці пройде зустріч з науковою працівницею музею-садиби Малишка

29.10.2019 | Filed under: Новини

Завтра, 30 жовтня, в приміщенні Трускавецької центральної міської бібліотеки (вул. Дрогобицька, 12) відбудеться зустріч з Оленою Артюшенко, науковою працівницею музею-садиби українського поета Андрія Малишка. Музей було відкрито в лютому 1991 року в будинку на околиці міста Обухів.

Пані Олена розповість про життєвий шлях Андрія Малишка, про його сім’ю, про перепони та перешкоди на дорозі успіху, про звичаї та традиції не лише з життя саме цієї родини, а й усього українського народу. Родзинкою заходу буде знаменитий обухівський рушник, орнамент якого однаково яскравий та тендітний з обох сторін. Початок зустрічі о 15.30.

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