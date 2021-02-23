В лікарні – нові рентгенограф та УЗД-апарат. Далі буде…

23.02.2021 | Filed under: Публікації

22 лютого Трускавецьку міську лікарню з робочим візитом відвідав народний депутат України Орест Саламаха (фракція «Слуга народу»). Візит був приурочений до початку функціонування двох новітніх апаратів, яких давно потребувала Трускавецька лікарня – рентген-апарату та цифрового УЗД-апарату.

Майже 4,5 млн. грн. коштує це придбання. 9 лютого КНП «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради підписала договір із ТОВ “Медсервісгруп” на постачання діагностичного обладнання (Система рентгенівська діагностична KAIGEN-40 R та Система ультразвукова діагностична Apogee 5300). Медичне обладнання оплачено за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, яку залучив на округ народний депутат України Орест Саламаха. За півтора року роботи Ореста Саламахи в статусі народного депутата це явно не перший вияв турботи про лікарню у Трускавці – торік сюди прибув новісінький апарат штучної вентиляції легень.

Під час оглядин як працює новітня діагностична апаратура Ореста Саламаху супроводжували його помічники Сергій Чурбанов та Іван Герльовський. А міський голова Трускавця Андрій Кульчинський вручив нардепу подяку за те, що той підтримує ініціативи трускавчан. Бо не лише лікарні допомагає Орест Саламаха – завдяки його підтримці місто-курорт отримало новий спортивний майданчик в курортному парку (біля бювету), замощено бруківкою міжбудинкові проїзди та переходи на вулиці Івасюка, завершено ремонт школи-гімназії, будується з нуля нова дорога до Трускавця в обхід небезпечної зони проваль.

Обновками в лікарні задоволені всі – і головний лікар Ігор Стасик, і його заступник Руслан Пономаренко, і спеціалісти, котрі працюватимуть з новою діагностичною апаратурою. Так, під дверима кабінету ультразвукової діагностики вже очікувала молода пара, щоб дізнатися більше про свою майбутню дитину, яка зародилася в утробі матері. Не натішаться рентгенографом і лікарі-рентгенологи, адже старий апарат вже служить більше 30 років. Так що він не просто старий, а старенький, ветхий.

«Радий, що своєю діяльністю вкотре  долучився до позитивних змін! Такі результати роботи на окрузі надихають до ще більших досягнень, і вони обов’язково будуть!», – каже народний депутат Орест Саламаха.

«Ми щиро вдячні пану Оресту Саламасі, народному депутатові від Дрогобиччини, за те, що не словом, а ділом допомагає Трускавцю, допомагає Трускавецькій лікарні, постійно тримає контакт з нашою громадою, особисто приїжджає сюди, дослуховується до своїх помічників, які є справжніми патріотами рідного міста. Тож ця подяка, яку ми вручаємо Оресту Ігоровичу сьогодні – від щирого серця», – зазначив під час свого виступу в Трускавецькій лікарні міський голова Андрій Кульчинський.

А в лікарні сподіваються, що завдяки сприянню народного депутата Ореста Саламахи вдасться втілити й інші їхні мрії, зокрема придбати комп’ютерний томограф.

Вл. інф.

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