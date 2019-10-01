В «Оскарі» пройшла зустріч з Маріанною Кіяновською

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Українська поетеса, прозаїк, есеїст, перекладачка, літературний критик та літературознавець, членкиня Національної спілки письменників України Маріанна Кіяновська 1 жовтня провела літературну зустріч у Трускавці. Організували культурну подію Народний дім Трускавця, Трускавецька міська асоціація інвалідів та готель «Оскар», де і проходило літературне дійство. Поетеса читала свої вірші з різних збірок, а їх у неї аж дванадцять. Після першої частини зустрічі відбулося спілкування та обговорення почутого.

Незважаючи на щільний графік, чверть годинки часу на поетичну перерву дня знайшов міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. Він подякував поетесі за її вірші, за те, що своєю творчістю надихає інших, формує хороший естетичний смак, вносить величезний вклад у піднесення культури читання, займається проектом «Великий Їжак» щодо підтримки українськомовного книговидавництва для наймолодших. Також Андрій Богданович подякував керівникові готелю-ресторану «Оскар» Олегові Блажівському (який, до речі, є радником міського голови з питань співпраці з іноземними партнерами) за те, що має бажання і хист організовувати такі культурні літературно-мистецькі зустрічі, які додають особливого шарму і «Оскару», і нашому місту-курорту.

Окрім Андрія Кульчинського вітали поетесу в курортній столиці України начальниця відділу культури Тетяна Татомир, директор готелю «Оскар» Олег Блажівський, поет В`ячеслав Умнов, гості зі ТМАІ та Народного дому. Модерувала зустріч Олена Соляник.

Захід на тему «Божественна любов до ближнього і вишукана еротичність» проходив в рамках реалізації соціально-культурного проекту «Натхнення. Можливості. Успіх. Я зможу». Це перша зустріч із серії подібних, запланованих на цей та наступний роки.

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