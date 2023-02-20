В Польщі презентують книгу про братів Ярошів

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У п’ятницю, 24 лютого, в місті Кальварія Зебжидовська (Республіка Польща) відбудеться презентація книги Збіґнєва Кохана та Моніки Рауш «Родом з Кальварії – Раймунд Ярош і Ян Ярош». В монографії розповідається про двох братів Ярошів, один з яких (Раймунд) був власником курорту Трускавець та президентом міста Дрогобича, а другий (Ян) – професором Гірничої Академії в Кракові, організатором закладу палеонтології в цій же академії та автором ряду статей на тему палеонтології і стратиграфії.

До видання книги спричинився і відомий дослідник Юзеф Грецький, завдяки якому монографія поповнилася цікавими документами, фотографіями, ілюстраціями, зокрема щодо генеалогічного дерева Ярошів.

Презентація монографії, котра вийшла у вадовіцькому видавництві «Grafikon» тиражем 360 примірників, проходитиме з ініціативи Товариства «Незалежні» в м. Кальварія Зебжидовська при підтримці органу місцевого самоврядування Кальварії. В зустрічі візьме участь онук Раймунда Яроша, син Романа Яроша актор Раймунд Ярош-молодший.

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