В Трускавці поліцейські викрили зловмисника, причетного до кількох квартирних крадіжок

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В Трускавецьке відділення поліції 20 жовтня звернулася 34-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що у проміжок часу з 12.00 до 19.30 невідомий пошкодив вікно, проник в її будинок на вулиці Антонича та викрав майно.

Поліцейські протягом доби встановили особу зловмисника – раніше судимого 30-річного трускавчанина. Речові докази у нього вилучено. Як з’ясувалося, чоловік причетний ще до кількох квартирних крадіжок.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 КК України. Статтею передбачене покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини подій.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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