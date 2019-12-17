В URBAN-бібліотеці відбувся тренінг для бібліотекарів Дрогобицького району

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Сьогодні, 17 грудня, в URBAN-бібліотеці Трускавця відбувся тренінг для 19 бібліотекарів шкільних бібліотек Дрогобицького району на тему «Невідкладна адвокація та залучення людських та фінансових ресурсів до малих бібліотек в умовах децентралізації».

Тренером виступила завідувачка URBAN-бібліотеки Віра Савка. Вона на прикладі власного досвіду ознайомила учасників тренінгу з інструментами, які варто застосовувати, проводячи адвокаційні компанії, розповіла про підходи залучення фінансування та як зацікавити громаду у розвитку сільських бібліотек, як вивести їх на новий рівень затребуваності і потрібності у своїх громадах, поділилася власним досвідом, як можна із звичайної бібліотеки-філії зробити одну з найкращих, цікавих і впізнаваних бібліотек не лише на Львівщині, але в Україні, про яку чули і за кордоном.

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