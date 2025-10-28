Василь Равлик – чемпіон Львівщини з футболу!

0 SHARES Share Tweet

Неймовірна інтрига закрутилася на фініші цьогорічного чемпіонату Львівської області з футболу для бориславського «Нафтовика». Їхній основний конкурент за золоті нагороди – яворівський «Корміл» – у заключному турі кількома днями раніше переміг ФК «Олесько», захопивши тимчасово лідерство. І тому доля чемпіонства була в руках, чи то пак, ногах підопічних Олександра Бойка.

У звітному поєдинку в дербі з непримиримим суперником – дрогобицькою «Галичиною» – бориславчанам потрібно було перемагати. І вони із поставленим завданням впоралися, здолавши підопічних Романа Подоляка з рахунком 3:1.

Відрадно, що «кував» золоті медалі і представник Трускавецької громади, уродженець Доброгостова Василь Равлик. До «Нафтовика» він повернувся із табору тоді ще першолігових львівських «Карпат», де під тренуванням Андрія Тлумака проходив відбір до основної команди «зелено-білих».

Наш неперевершений геній Іван Франко писав: «Лупайте сю скалу!..» і вони, «нафтовики», уявивши себе каменярами, так і чинили упродовж чверті століття. Та, врешті-решт, цей бар’єр здолали і принесли рідному місту таку очікувану звитягу, ставши дворазовими чемпіонами Львівщини за часів Незалежності! Шанувальникам гри мільйонів нагадуємо, що востаннє вони тріумфували ще у далекому за футбольними мірками 1999 році.

Цього дня до міста нафтовиків на стадіон «Нафтовик» з’їхалося чимало вболівальників з інших територіальних громад. Такої напруги довкола матчу Борислав не бачив вже давно. Серед шанувальників футболу був, звісно, і мер міста Ігор Яворський.

«Це історичний день для Бориславської громади. Наш «Нафтовик» став чемпіоном Львівщини – це результат наполегливої праці, віри та справжньої любові до футболу. Наші гравці є справжньою гордістю громади. Дякую команді, тренерам і всім уболівальникам, які підтримували хлопців протягом сезону», – прокоментував поєдинок міський голова.

Та, мабуть, найбільшу радість за успіх випромінював незмінний керівник клубу «Нафтовик» Василь Криворучишак. Так вже сталося, що все, що стосується футболу в Бориславі, пов’язано з цією особистістю. Василь Йосипович у свою справу вкладає, здається, всю душу. Йому активно допомагає, можливо, його наступник – син Дмитро, якому довірено капітанську пов’язку клубу.

До успіху команди безпосередньо причетні й президент СК «Нафтовик» Володимир Голобутовський та спортивний директор команди Андрій Габ’ян.

Слід також зазначити, що на матчі працював арбітр УПЛ Олександр Шандор. Спостерігачем ж арбітражу був не менш відомий екс-арбітр ФІФА, спостерігач арбітражу УПЛ Юрій Можаровський. Нині він очолює ДЮСШ «Карпати» у місті Лева.

Приєднуюся (авт.) також до чисельних привітань на адресу СК «Нафтовик», але й не забуваймо про нашу найголовнішу команду – ЗСУ, перемога якої попереду.

Орест Хандоняк

(Переглядів 1 , 3 переглядів сьогодні)