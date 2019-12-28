Футбольна школа «КМС» підбила підсумки 2019 року

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Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) щиро вітає всіх з прийдешнім Новим 2020 Роком і Різдвом Христовим!

Рік, що минає, був досить успішним для нашої школи. У Трускавці ми займаємося футболом з 2016 року, проте саме 2019 рік став переломним у плані дієвості Футбольної школи «КМС». Збільшується кількість наших вихованців, ми показуємо хороші результати, здійснюємо виїзди на ігри в різні міста України та за кордон. Поїздки, які найдужче запам’яталися нам і нашим юним футболістам – турнір в Ужгороді, поїздка до Кросно (Польща).

Серед наших досягнень є підписання угоди з польськими партнерами, участь у Футбольному Форумі в Києві, організація форуму тренерів у Трускавці та багато інших цікавих заходів.

Приємно, що нас підтримують благодійники, люди, які мріють, щоб Трускавець був не лише містом здоров`я, але й містом спорту, містом футболу! Окрім фінансової підтримки від меценатів ми отримали також спортивні подарунки (м’ячі та форму) від відомого футболіста Даріо Срни та ще один комплект форми від народного депутата України від Дрогобичини Ореста Саламахи. Дякуємо також за сприяння нашим ініціативам міській владі, а саме міському голові Андрієві Кульчинському та відділу у справах сім`ї, молоді та спорту (начальник Роман Коваль). Велика подяка Кирилу Ігоровичу, а також голові правління ГО “Європейська інтеграція України” Івану Цегенько. За підтримку велике спасибі начальнику ДЮФЛ України Валерію Золотухіну. Дякуємо готелю “Трускавець 365” та його керівнику Сергію Чурбанову.

Проте найдужче хочемо подякувати Богові за Його благословення у нашій діяльності, та нашій команді – тренерам, батькам, дітям, котрі підтримують віру у потрібність нашої справи та надію, що кожного разу більше людей розумітиме наскільки спорт та здоровий спосіб життя важливі для розвитку особистості, процвітання міста та нашої держави! Низький поклін кожному, хто простягає нам руку допомоги і дбає про майбутнє дитячого спорту та дозвілля у Трускавці!

Напередодні Нового Року прийнято не тільки робити підсумки, а й складати плани. Футбольна школа «КМС» і надалі планує розвиватися, а для цього потрібно збільшувати штат тренерів, віднаходити нові майданчики для занять футболом у літній та зимовий час, накопичувати кошти для виїздів на різноманітні змагання та турніри, заявляти про себе в області, Україні, серед дитячих та юнацьких команд в сусідніх державах. Сподіваємося, що влада Трускавця буде інвестуватиме в майбутнє своїх дітей – у дитячий футбол!! Маємо надію і на покращення спортивної інфраструктури в місті-курорті, адже Трускавець може стати не лише оздоровчим, а й спортивним центром Львівщини та України!! Просто треба повірити в це і захотіти робити! Боятися помилок – ніколи не бачити успіху, бо до мети доходить не той, хто стоїть на місці, а той, хто йде, біжить, падає, піднімається і зрештою досягає свого.

Новий Рік та Різдво Христове – це час відпочинку, час радості та час відновлення сил. Бажаємо всім друзям Футбольної школи «КМС» та всім людям доброї волі благословенних свят Різдва Христового, успішного Нового Року та звершення всіх добрих задумів!

З Новим 2020 Роком! З Різдвом Христовим!

З повагою, Роман Матис, засновник та голова Футбольної школи «КМС», м. Трускавець

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