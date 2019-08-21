Вчора у Дрогобичі плита ДСП вбила 24-річного чоловіка

21.08.2019 | Filed under: Новини

У вівторок, 20 серпня, в Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про загибель чоловіка. Як попередньо встановили поліцейські, близько 20.00 на одному із підприємств міста Дрогобич на 24-річного місцевого мешканця впала деревно-стружкова плита. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.271 Кримінального кодексу України (порушення вимог законодавства про охорону праці). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Тіло загиблого скероване на судмедекспертизу. З’ясовуються обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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