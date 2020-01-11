Вчора у Трускавці правоохоронці затримали особливо небезпечного злочинця

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Як інформує пресслужба ГУ Національної поліції у Львівській області, працівники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно з оперативниками та дільничними офіцерами Трускавецького відділення поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів встановили місцезнаходження 54-річного жителя Одеської області, який перебував у розшуку за скоєння особливо важкого злочину на Одещині. Правоохоронці затримали зловмисника 10 січня близько 22.00 у приватному будинку в місті Трускавець.

Затриманий причетний до розбійного нападу на будинок 38-річного жителя Одеської області, скоєного групою осіб у липні минулого року. Зловмисники заподіяли ножові поранення та інші множинні тілесні ушкодження власнику помешкання, заволоділи великою сумою коштів і майном, після чого втекли.

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