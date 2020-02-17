Відкритий лист-роздум з приводу інциденту (напад на журналістку) на сесії Трускавецької міської ради 13.02.2020 р.

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Шановні друзі, колеги, знайомі та не дуже знайомі люди, які спостерігали чи стали свідками ситуації на сесії Трускавецької міської ради з погрозами та вириванням камери. Маю надію, вам усім обговорення цієї теми набридло так само, як і мені. Однак мушу сказати декілька слів про те, що відбулося. Не для того, щоб оправдатися в надуманих звинуваченнях і зовсім не для піару, в якому мене увесь час звинувачують. Випадок з камерою наштовхнув мене на важливі роздуми про людей, про емоції, які шкодять, про колег-журналістів, які підтримали мене не зважаючи на те, що часто наші погляди на ситуацію в місті не збігаються. Цей випадок, маю надію, став повчальним для багатьох і для мене багато в чому теж.

Сьогодні я мушу визнати, що була не права, коли уникала і відмовчувалася в ситуаціях з іншими журналістами, вважаючи, що це мене не стосується. Аж поки це не сталося зі мною. Людину, котра проявила агресію, я особисто не знала аж до того випадку, однак зізнаюся чесно, за 14 років перебування на сесійних засіданнях, з такою агресією та відвертим нехтуванням елементарного людського виховання зустрічаюся вперше. І це обличчя сьогоднішньої опозиції відверто насторожує, бо ці люди мають політичні амбіції. Люди, які не знають законів, не вміють стримувати емоції, не здатні контролювати ситуацію, не вміють визнати власних поганих вчинків, намагаються впливати на рішення ради, хочуть керувати містом! Власне через цей аргумент, їхнє невміння визнати свою неправоту я і подала заяву в прокуратуру. Бо зрозуміла: якщо я цього не зроблю, ці люди наступного разу зможуть дозволити собі більше, ніж викрадення камери. І не обов’язково вчинять так зі мною, це може статися з кимось іншим. Усе може бути, адже на носі вибори, які пророкують загострення емоцій і нові зашквари.

І ще одне. Мене не дивують екзальтовані жінки, що не вміють стримувати емоції. Маю надію: в тому, що вони чинять неправильно, їх невдовзі переконають правоохоронці. Мене обурює і дивує інше: писаки (бо язик не повертається назвати їх колегами) з корпоративного видання ГКК «Карпати» «Франкова криниця Підгір`я», які неймовірно спотворили ситуацію з камерою на користь нападниць. Ви могли просто промовчати, але обрали брехню. І вона обов’язково обернеться проти вас. І знаєте, що я зроблю, якщо на вас нападуть? Я вас підтримаю, бо якщо у вас є совість, вона має стати для вас найбільшим покаранням.

Усім добра і миру. Принаймні старайтеся не бути монстрами, бо поруч хтось може зняти це на камеру;)

Галина Носова, журналістка, редакторка газети «Трускавецькурорт»

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