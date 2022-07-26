Відмінність між договором дарування та заповітом

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Ми продовжуємо співпрацю зі Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні наш гість – Андрій Турчинський, головний юрист Жидачівського бюро правової допомоги.

– Пане Андрію, скажіть, будь ласка, що таке заповіт?

– Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи з повною цивільною дієздатністю на випадок своєї смерті.

– А договір дарування?

– Договір дарування – це двосторонній правочин, за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

– Чи можна укласти заповіт через представника?

– Ні, не можна. Таке право на заповіт реалізовується особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається.

– А чи можна укласти договір дарування через представника?

– Так, договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Звертаю увагу, що доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемним.

– У якій формі укладається договір дарування та заповіт?

Договір дарування в залежності від предмету договору може бути укладений:

– усно, наприклад при даруванні предметів особистого користування та побутового призначення;

– у письмовій формі, наприклад, при даруванні валютних цінностей між фізичними особами на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,

– у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, коли предметом договору є нерухомі речі.

А заповіт обов’язково складається у письмовій формі і має бути посвідчений нотаріусом. Але за умови, якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.

– А чи може бути заповіт посвідчено іншою посадовою особою?

– Так, заповіт може бути посвідчено іншою посадовою службовою особою. Це можливе, коли це:

– заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;

– заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що ходить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна;

– заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений начальником цієї експедиції;

– заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також заповіт працівника, члена його сім’ї і члена сім’ї військовослужбовця може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;

– заповіт особи, яка тримається в установі виконання покарань, може бути посвідчений начальником такої установи;

– заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі, може бути посвідчений начальником слідчого ізолятора.

– Чи можна вносити зміни до заповіту та договору дарування?

– Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни. Внесення ж змін до договору дарування законодавством не передбачено.

– Чи можна скасувати заповіт та розірвати договір дарування?

– Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт або скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна за таких умов:

– якщо обдаровуваний умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей;

– якщо обдаровуваний вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування;

– якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність;

– якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

Проте слід пам’ятати, що до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

– Яку головну відмінність Ви б виділили між договором дарування та заповітом?

– Це момент переходу права власності від спадкодавця та дарувальника до спадкоємців та обдаровуваного. При укладенні договору дарування право власності на майно переходить обдаровуваному, який має право вимагати передачі йому майна, проживати у подарованому будинку чи навіть вимагати від дарувальника виселитися із житла або заборонити дарувальнику користуватися майном. Натомість при укладенні заповіту право власності на майно залишається у спадкодавця, а спадкоємцям таке право перейде лише після смерті спадкодавця. І насамкінець посвідчення заповіту, а особливо уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування є значно дешевшим, ніж укладення договору дарування, якщо такий договір потребує нотаріального посвідчення.

– Пане Андрію, скажіть, будь ласка, що краще: заповіт чи договір дарування?

– Як ми вище вже розглянули переваги є і при укладенні заповіту і при посвідченні договору дарування. Важливу роль відграють особисті стосунки між дарувальником і обдаровуваним та спадкодавцем і спадкоємцями. Тому однозначної відповіді немає, оскільки в одному випадку може бути краще посвідчити заповіт, а в іншій ситуації укласти договір дарування.

– Дякуємо, пане Андрію, за розмову та корисну інформацію.

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Повідомляємо, що дізнатися більше інформації з цього питання, отримати безоплатну правову допомогу Ви можете у будь-який зручний для Вас спосіб:

– бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги).

Марія Бойко

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