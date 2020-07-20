Відновлюється курсування потяга «Дніпро-Трускавець»

20.07.2020 | Filed under: Новини

З 22 липня відновлюється курсування пасажирського поїзда «Дніпро-Трускавець». Потенційні відпочивальники матимуть додаткову можливість безпечно та комфортно прибути на лікування та відпочинок до курортної столиці України – Трускавця.

Відновлення курсування потяга з Дніпра стало можливим завдяки спільній роботі міської та обласної влади. Це питання піднімав на кожній зустрічі з очільником Львівської ОДА Максимом Козицьким депутат Львівської обласної ради від Трускавця, голова правління санаторно-готельного комплексу «Дніпро-Бескид» Олександр Чебаненко.

«Максим Зіновійович Козицький особисто при мені провів телефонну розмову з начальником «Укрзалізниці», а також піднімав питання відновлення поїздів до Трускавця в профільному міністерстві. Питання було вирішено позитивно. Вже з початку липня до нашого курорту курсує київський поїзд, а цього тижня відновлюється сполучення Трускавця з Дніпром», – коментує відновлення роботи потягу «Дніпро-Трускавець» Олександр Чебаненко. Є певний символізм у тому, що відновлення потягу з Дніпра відбулося завдяки діям очільника санаторію «Дніпро».

Як бачимо, спільна турбота обласного депутата Олександра Чебаненка та голови Львівської ОДА Максима Козицького про транспортне сполучення Трускавця з іншими регіонами держави дає позитивні результати.

Поїзд «Дніпро-Трускавець» наразі курсуватиме через день, перший виїзд з Дніпра – 21 липня. Виїзд з Дніпра о 14.26, до Трускавця прибуватиме о 11.07.  Потяг з Трускавця відправлятиметься о 12.43 в липні по парних числах, перший виїзд – 22 липня. Детальніша інформація у касах вокзалу та на сайті «Укрзалізниці».

(Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні)

Також читайте

About 

Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • Запрошуємо юних футболістів
    31.01.2020 | 13:57

    Футбольна школа «КМС» (м. Трускавець) проводить відбір хлопців 2009-2010 р.н. в секцію футболу. Контактний телефон:  096-064-71-97 (тренер Володимир Смола). (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеОголошується набір дітей для занять футболом (0)Козацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Футбольна школа «КМС» поповнилася 12 юними футболістами (0)Трускавчан запрошують на Майдан Незалежності на перегляди футбольних матчів (0)

  • Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку
    28.01.2020 | 16:00

    Шукаю роботу з ведення бухгалтерського обліку підприємців. Конт. тел. 067-67-27-641. (Переглядів 1 , 1 переглядів сьогодні) Також читайтеКозацька слобода “Раковець” запрошує на риболовлю (0)Запрошуємо спільно відзначити День Соборності України (0)Шукаю роботу з прибирання приватних будинків (0)В музеї міста-курорту відкриють виставку про кримськотатарську спадщину (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви