Відновлюється курсування потяга «Дніпро-Трускавець»

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З 22 липня відновлюється курсування пасажирського поїзда «Дніпро-Трускавець». Потенційні відпочивальники матимуть додаткову можливість безпечно та комфортно прибути на лікування та відпочинок до курортної столиці України – Трускавця.

Відновлення курсування потяга з Дніпра стало можливим завдяки спільній роботі міської та обласної влади. Це питання піднімав на кожній зустрічі з очільником Львівської ОДА Максимом Козицьким депутат Львівської обласної ради від Трускавця, голова правління санаторно-готельного комплексу «Дніпро-Бескид» Олександр Чебаненко.

«Максим Зіновійович Козицький особисто при мені провів телефонну розмову з начальником «Укрзалізниці», а також піднімав питання відновлення поїздів до Трускавця в профільному міністерстві. Питання було вирішено позитивно. Вже з початку липня до нашого курорту курсує київський поїзд, а цього тижня відновлюється сполучення Трускавця з Дніпром», – коментує відновлення роботи потягу «Дніпро-Трускавець» Олександр Чебаненко. Є певний символізм у тому, що відновлення потягу з Дніпра відбулося завдяки діям очільника санаторію «Дніпро».

Як бачимо, спільна турбота обласного депутата Олександра Чебаненка та голови Львівської ОДА Максима Козицького про транспортне сполучення Трускавця з іншими регіонами держави дає позитивні результати.

Поїзд «Дніпро-Трускавець» наразі курсуватиме через день, перший виїзд з Дніпра – 21 липня. Виїзд з Дніпра о 14.26, до Трускавця прибуватиме о 11.07. Потяг з Трускавця відправлятиметься о 12.43 в липні по парних числах, перший виїзд – 22 липня. Детальніша інформація у касах вокзалу та на сайті «Укрзалізниці».

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