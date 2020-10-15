Войцєх Фарбанєц: «Надіюся, що співпраця триватиме й надалі»

15.10.2020 | Filed under: Публікації

Про співпрацю Трускавця та польської ґміни Риманув розповідає бургомістр польського міста і гміни Риманув Войцєх Фарбанєц.

– Трускавець та Риманув Здруй поєднує те, що обидва наші міста є курортами. Тіснішою наша співпраця стала в 2016 році, коли зі спільної ініціативи міського голови Трускавця Андрія Кульчинського та Міжнародного Центру «Європейська інтеграція України» була підписана чотиристороння Угода про партнерство і співпрацю між Риманувом, Сяноцьким повітом, Старосамбірським районом та Трускавцем.

Від того часу пройшло чотири роки, і за цей період відбулося чимало подій, які зміцнили нашу дружбу, довели, що міжнародна співпраця – це обопільний взаємовигідний процес направлений на популяризацію наших курортів. Найбільший акцент був зроблений на обміні дитячими групами. Адже для дітей закордонні поїздки залишають незабутні враження, діти знаходять нових друзів, у них з’являється додаткова мотивація для розвитку і вивчення мов. Наші діти з Риманува їздили до Трускавця, трускавецькі приїжджали до нас, і враження в усіх були якнайкращими. Так і формуються дружні стосунки між людьми, містами, народами, державами.

Попереду було багато планів та перспектив і в лютому цього року, за місяць перед початком карантину, делегація з Риманува взяла участь у 2-му Східноєвропейському Форумі гостинності та курортології «Кришталевий Лотос» в Трускавці, на якому разом з іншими міськими очільниками з України, Польщі, Угорщини та Словаччини ми підписали попередню угоду про створення Асоціації міст Карпатського регіону Європи. Також, спільно з Андрієм Кульчинським та іншими мерами європейських міст були обговорені перспективи тіснішого партнерства.

Окремо б хотів описати свої враження про Трускавець. Це гарне і затишне містечко, яке я завжди з радістю відвідую. Люблю прогулюватися його вуличками, люблю спілкуватися зі своїми українськими друзями, мені подобається, що місто динамічно розвивається, перетворюється в сучасний курорт. Дуже імпонує, що Трускавець стає все більш популярним для громадян Польщі і з метою їх зацікавлення саме тут був заснований і вже три роки поспіль проводиться Фестиваль польської та української культури. Тут завжди раді гостям.

В Римануві ми також завжди з радістю приймаємо наших колег з Трускавця. Я маю щире сподівання, що карантин якнайшвидше закінчиться і попереду у наших стосунках буде ще більше приязні і ще більше спільних та взаємовигідних проектів. Знаю, що незабаром в Україні вибори до місцевих рад та переконаний, що після цього народного волевиявлення наша дружба і партнерство будуть такими ж щирими і конструктивними, – каже бургомістр ґміни Риманув (Республіка Польща) Войцєх Фарбанєц.

Газета «Трускавецький вісник»

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