На пам’ять нащадкам: Франко і його родина

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«Іван Франко у Києві» – таку назву має віртуальний музейний проєкт, який реалізовує Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду. Презентація проекту запланована на жовтень 2020 року.

Привідкривати таємну завісу Франкового залаштуння Фонд Франка розпочне з рисунків українського художника Влада Корнюка, який оригінально підійшов до завдання і по-своєму зобразив українського генія Івана Франка і його не менш видатну родину.

Новий культурний продукт розкриє не лише знакову постать української та світової культури, але й індивідуальність представників Франкового роду та їхній життєвий шлях.

В діючій квартирі-музеї родини Івана Франка, яка приймає відвідувачів з 2016 року, серед унікальних експонатів – оригінали документів, листів та фотографії, колекція творів мистецтва та персональні речі представників родини Франка, яких доля розкидала по різних куточках світу.

Експозиція віртуального музею буде оновлена і розширена до 5 залів.

Зал №1 «ІВАН ФРАНКО У КИЄВІ» – розповідатиме про перебування письменника у Києві у 1885,1886 і 1909 роках; зал №2 «НАЩАДКИ ФРАНКА» – розповідатиме про дітей та онуків Каменяра; зал №3 «ТАРАС ФРАНКО» – розповідатиме про другого сина І.Франка, який з 1950 по 1971 рік жив у цій квартирі і працював у Києві; зал №4 «ІВАН ФРАНКО У МАЛЯРСЬКИХ ПРАКТИКАХ СИНА» – розповідатиме про невідому широкому загалу колекцію малюнків Тараса Франка; зал №5 «ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ФОНДУ ІВАНА ФРАНКА» – розповідатиме про діяльність Фонду, реалізовані проекти та ініціативи.

За задумом організаторів, проєкт матиме свою родзинку і стане не лише культурним столичним надбанням, але й цікавою локацією для відвідин.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 р. як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

Вл. інф.

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