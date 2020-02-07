Головою Львівської ОДА призначено Максима Козицького

07.02.2020 | Filed under: Публікації

5 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №43/2020, згідно яким призначив головою Львівської облдержадміністрації Максима Козицького. Посада голови ЛОДА була вакантною більше місяця, відколи за власним бажанням звільнився попередник Козицького Маркіян Мальський, котрий пробув у кріслі голови ЛОДА пів року.

Цікаво, що кандидатура Максима Козицького на голову ЛОДА розглядалася ще в травні-червні 2019 року. Але на початку липня з-поміж Дениса Шмигаля, Максима Козицького та Маркіяна Мальського команда Володимира Зеленського зупинилася на останньому. А Денис Шмигаль тоді був призначений головою Івано-Франківської ОДА, проте 4 лютого 2020 р. пішов на значне підвищення – віце-прем`єр-міністром України, міністром розвитку громад та територій.

Призначення Максима Козицького на посаду голови Львівської ОДА зрушить з мертвої точки ситуацію із зволіканням призначення нових голів районних державних адміністрацій на Львівщині. Також є надія, що процес формування нових ОТГ значно пришвидшиться.

Максим Козицький є відомим на Львівщині бізнесменом, понад десять років очолює компанію «Еко-Оптіма», котра працює в сфері енергетичного бізнесу. У Трускавці Максим Козицький побував у листопаді 2016 року на відкритті збудованої твердопаливної котельні для МРЦ «Перлина Прикарпаття».

Вл. інф.

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