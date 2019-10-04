Депутати стурбовані та занепокоєні

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Загальнополітична ситуація в Україні навряд чи залишає когось байдужим. Навіть старенькі пенсіонери та безхатченки обговорюють «формулу Штайнмаєра», сперечаючись на рахунок того, зрадою чи перемогою чутно від дій та заяв нового президента. А що вже казати про депутатів всіх рівнів, котрі завжди люблять продемонструвати свою позицію з усіх питань.

Цього тижня Львівська обласна рада як представниця П`ємонту України заявила про свою стурбованість тим, як планується вирішувати питання окупованого Донбасу. А потім зі Львова полетіли вказівки на місця так само виявити проукраїнську позицію і заявити на повен голос, що всі ми стурбовані, обурені, занепокоєні, засмучені та здивовані. Як колись, в важкому для України 2014 році, обурювалася та турбувалася Європа.

Позачергова сесія у Трускавці відбулася сьогодні, 4 жовтня. На ній не було ні депутатських звернень, ні запитів, ні тим паче політичних містечкових баталій. 17 депутатів плюс міський голова, котрі прийшли на сесію, прийняли всього лише одне-єдине рішення – підтримали текст заяви, зачитаної депутатом Богданом Габшієм. Причому одноголосно. Щоправда, перед прийняттям рішення традиційно пройшла дискусія – згадувати чи ні теперішнього та попереднього президента, вимагати щось чи просто рекомендувати, змінювати щось у надісланому згори тексті чи врахувати зміни, які настали, а саме те, що Президент Володимир Зеленський вже звернувся до народу та роз`яснив що й до чого.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський цілком слушно зауважив, що ніхто з присутнім не є фахівцем щодо так званої «формули Штайнмаєра», щоб її виправдовувати чи засуджувати, критикувати чи захищати. Але ситуація в Україні неспокійна, і кожен прагне її стабілізації, зауважив мер, тож таку заяву приймати потрібно.

Врешті-решт частина зауважень міського голови та депутата Василя Тимчишака були враховані. Текст заяви було передано в редакційну комісію для затвердження остаточного варіанту.

Сесія тривала недовго, і, здавалося, депутатів дужче цікавить свіжа стаття на «Українській правді» про трускавецьку «Шайбу» і секс, аніж формула Штайнмаєра та чому про неї згадали тільки тепер, хоч вона практично погоджена ще в 2014 році.

Нижче публікуємо початковий текст заяви, зачитаний депутатом Богданом Габшієм. Звертаємо увагу, що це не остаточна версія, оскільки в текст вносилися правки. Проте загалом суть заяви від коректур не сильно змінилася – головне, що трускавецькі депутати, подібно як їхні колеги зі Львова, Дрогобича та ряду інших міст, занепокоєні, стурбовані і не допустять капітуляції.

Щоправда, на запитання депутата-АТОвця Василя Тимчишака чого ми хочемо – війни чи капітуляції – чіткої відповіді не дав ніхто. Бо наближався вік-енд, тож навіщо думати над непростими питаннями, особливо якщо відповіді на них не знають на значно вищому рівні.

Володимир Добрий

Додаток. Заява Трускавецької міської ради щодо недопущення капітуляції України в російсько-українській війні (першопочатковий варіант)

Ми, депутати Трускавецької міської ради, заявляємо про те, що анонсовані 1 жовтня 2019 року Президентом України наміри з реалізації так званої «формули Штайнмаєра» є, на нашу думку, здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні.

Збройна агресія Російської Федерації розпочалася з неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, а також шляхом організації та підтримки терористичної діяльності, що призвело до створення окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей, в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі.

Незважаючи на те, що тимчасова окупація Російською Федерацією частини територій України, не надає Російській Федерації жодних територіальних прав, а діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях суперечить нормам міжнародного права, Російська Федерація як держава-окупант завжди прагнула легітимізувати створені нею в окремих районах Донецької і Луганської областей незаконні органи влади.

Унаслідок реалізації так званої «формули Штайнмаєра» Україна отримає саме легітимізацію та тривале консервування терористичних окупаційних адміністрацій в окремих районах Донецької і Луганської областей через проведені вибори. Пізніше плануватиметься номінальне “повернення” вказаних територій до складу України. Враховуючи поведінку окупаційних військ та дії офіційного Кремля, немає жодних причин вважати, що відбудеться встановлення реального контролю над усією ділянкою українсько-російського кордону.

У подальшому проведення наступних виборів до українського парламенту на цих територіях остаточно закріпить присутність представників терористичних окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні.

Усе вищевказане стане можливим опісля імплементації нового законодавства про особливий статус та внесення змін до Конституції України.

У підсумку, разом з паралельним послабленням міжнародних санкцій щодо Російської Федерації, це означатиме перемогу Росії та поразку України.

Ми, депутати Трускавецької міської ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої «формули Штайнмаєра» розміняти перспективи Української державності на членство в Європейському Союзі та НАТО на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії.

Закликаємо також інші органи місцевого самоврядування Львівської області висловлювати свої протести проти початку капітуляції. Підтверджуємо готовність Трускавецької міської ради провести позачергову сесію на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради України. Ми переконані, що місцеві ради інших регіонів України будуть солідарні з нами в позиції, викладеній у цій заяві.

Вимагаємо від Президента України припинити практику прийняття доленосних для держави рішень без урахування думки суспільства та за його спиною.

Пропонуємо керівництву держави та провідним політичним силам організувати Національний круглий стіл для напрацювання спільної загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії на Сході України та долі тимчасово окупованих територій.

Закликаємо всі патріотичні сили, представлені у Верховній Раді України, заблокувати ухвалення нової редакції та не допустити продовження дії Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», відомий також як Закон про особливий статус Донбасу.

Розвиток державного суверенітету України має розглядатися виключно в рамках Будапештського меморандуму.

Ні капітуляції України!

Слава Україні!

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