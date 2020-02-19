Вшануймо Героїв Небесної Сотні

19.02.2020 | Filed under: Новини

20 лютого минає шість років від тих трагічних лютневих днів, коли на Майдані Незалежності в Києві загинуло більше сотні осіб, захищаючи ідеали Революції Гідності. З нагоди цієї сумної річниці біля стели пам`яті Героїв Небесної Сотні у Трускавці навпроти церкви св. Миколая відбудеться спільна молитва та покладання квітів.

Початок панахиди у четвер, 20 лютого, о 17.00. Запрошуємо шановну трускавецьку громаду!

Натомість в неділю, 23 лютого, о 15.00 в музеї історії міста в рамках вшанування пам`яті Героїв Небесної Сотні відбудеться зустріч з родиною загиблого майданівця Романа Гурика.

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Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

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