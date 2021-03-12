Виступ Т. Кучми на Шевченківському вечорі у Дрогобичі

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10 березня 2021 року в рамках святкування шевченківських днів у Дрогобицькому театрі відбувся літературно-мистецький вечір «ЗАПОВІТ», на якому разом з виступами муніципального камерного хору «Легенда» читали поезію Великого Кобзаря артисти театру разом з незмінним шевченківським маестро Іваном Сехом. На загал у мистецькому плані вечір був вдалий.

Але під завершення оголосили, що слово для виступу надається Дрогобицькому міському голові Тарасу Кучмі. І тут прозвучав зовсім незвичний, як для таких вечорів, виступ мера. Треба зазначити, коли Т. Кучма бачить серед слухачів-глядачів людей, які не поділяють його думки, критично ставляться до його дій на посаді міського голови, а ще й привселюдно дозволяють собі його критикувати, то його виступи набирають зовсім іншої тональності. Вони стають «зашкварними», це справжні дрогобицькі «перли» мерської думки, які в майбутньому будуть претендувати на статус «нематеріальної спадщини Дрогобича».

За всі роки Шевченківських свят такого Дрогобич ще не чув. Автор був на цьому вечорі і з цікавістю та уважно слухав і записував на відео виступ мера Кучми, який пропонується вашій увазі.

Автор вважає, що необхідно письмово розшифрувати деякі фрази з цього виступу, позаяк не завжди звук був задовільної якості.

«Настають часи, коли ГАДИ… ПІДНІМАЮТЬ ГОЛОВУ і починають нищити нашу душу… тихою недовірою, гарненьким і ніжним словом невдячності, підленьким і брудним наклепом, знищуючи нашу з вами душу».

«…тому, що не толеруємо ми добро, а толеруємо зло. Тому, що немає в нас кохання, справжнього, щирого, яке базується на довірі один до одного. Немає в нашому серці любові… У нас тільки ненависть, недовіра і брехня…».

Через день на сайті Дрогобицької міської ради – сайті «позитиву», з’явилася стаття разом з відеоматеріалом про цей мистецький вечір і жодним словом, жодним кадром не згадується про виступ зі сцени міського голови. Залишилася біла пляма НЕВИСВІТЛЕНОСТІ виступу Т. Кучми.

Тому автор вважає за необхідне на виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» заповнити цю білу інформаційну пляму.

Оскільки виступ Т. Кучми прозвучав під кінець цього мистецького вечора, то опісля публіка розходилася зі свіжими яскравими враженнями від його промови. Багато людей висловлювали думку, що це знову був «плач Ярославни». Натомість автор вважає, що це був яскравий вияв неповаги міського голови до глядачів і, немовби, кидання в зал словесного лайна. Давно вже підмічено, що Кучма діє за Фройдом, звинувачуючи інших людей у тому, що саме він вчиняє і йому притаманне.

Але є й новизна. До його специфічного словничка термінів, якими він обзивав людей, які не підтримували його, або виступали проти нього (наприклад: ушльопки, терористи, фашисти, врєдітєлі і т.д.) додалося нове слово «ГАДИ». Треба зазначити, що Кучма під час виступу старанно підбирав слова, які несуть негативну конотацію. Крім того виявляється, що він не розрізняє значення слів «кохання» і «любов». Але в цілому його промова – це набір не зв’язаних між собою слів і фраз.

Ось такі зашквари у виконанні дрогобицького мера звучали на Шевченківському вечорі. Оцінка глядачів була різною: одні казали «сумно, що таке прозвучало з уст Кучми», інші стверджували, що це діагноз і нема на то ради. Але для автора усі виступи Тараса Кучми є цікавими, яскравими і надають йому наснаги і творчого натхнення у висвітленні сучасної історії Дрогобича.

З любов’ю Богдан Гринчишин

(далі буде)

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