У культурному плані Трускавець не має собі рівних. Тут щотижня відбуваються різнопланові різноманітні культурні події: презентації, відкриття виставок, зустрічі з поетами, письменниками, митцями, концерти, фестивалі, перегляди фільмів і багато інших цікавих речей.

Що цікаво, ці культурні події відбуваються на різних локаціях – як у центрі, так і на околицях, а деколи в досить-таки несподіваних місцинах. І це урізноманітнює культурну програму міста-курорту та додає йому особливого шарму. Таким чином Трускавець окрім курортної столиці України може претендувати і на статус культурної столиці.

У неділю, 10 серпня, одна з таких цікавих культурних подій проходила у Трускавці в ресторані «Ситі гості». Презентація книги Олега Паращака «Танцюють гори з небесами» стала чудовою нагодою для творчих людей міста та регіону вкотре зустрітися, поспілкуватися, послухати чудові вірші та не менш чудові пісні.

Олег Паращак – трускавчанин, котрий зараз живе у Стебнику. На презентацію його першої збірки поезій прийшли як трускавчани, так і стебничани. Своєю присутністю подію прикрасили батьки Олега, його дружина Ганна Іваночко (депутатка Дрогобицької міської ради, поетеса та виконавиця, викладачка польської мови в Дрогобицькому педуніверситеті), поети Наталія Огірчак, Оксана Щерба, Анжела Хухновська, Ярослав Баран, Олег Бачинський, Надія Гірько, директорка УРБАН-бібліотеки Віра Савка, засновниця проєкту Creative Hub, музикантка та виконавиця Христина Касперська, директор БФ «Опіка майбутнього» Андрій Баховський, фотомитець Михайло Гриців, вчителі Зіновія Левицька, Ольга Нафус, хороші друзі автора, котрі допомогли йому зі збіркою чи презентацією у різний спосіб Марія Пурій, Оксана Петришин, Світлана Зозуля, Леся Килин та інші поважні гості.

Про що пише Олег Паращак? Про кохання та війну, про весну, літо, осінь та зиму, про непокаране зло і про філософію буття. А ще має чудові вірші про маму і тата, про зів`ялі троянди, про музику дощу…

Частина з його творів вже покладена на музику – ці пісні прозвучали на презентації у виконанні дружини автора, теж поетеси Ганни Іваночко. Переплетення поезії читаної та співаної сотворило чудо – двогодинна презентація пройшла на одному подиху.

Для поета та його гостей ця зустріч стала чудовим симбіозом, взаємовигідною та взаємонавчаючою творчою майстернею. А ще чудовою можливістю набутися разом, відчути радість спілкування та присутності позитивних людей, які творять світлу культуру та пропагують її в навколишньому світі.

Щира подяка Олегові Паращаку, його дружині та всім, хто долучився до організації цього заходу.

Володимир Ключак,

фото Ярослава Барана

