Вивчайте англійську зі Школою іноземних мов Ірини Ченцової!

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Language courses for you! Курси іноземних мов для тебе! Таку назву носить найвідоміша та найпопулярніша Школа іноземних мов у Трускавці, котра знаходиться на вулиці Василя Стуса, 4 (офіс 8-А). У цьому році Школа відзначає свій 30-літній ювілей і залишається флагманом у своїй галузі!

Курси іноземних мов Ірини Ченцової мають ряд переваг у цьому сегменті діяльності та надають широкий спектр послуг, а саме:

– великий досвід роботи, тривала безперервна історія функціонування (діє з 1995 року як приватна школа),

– дуже атракційна та конкурентна ціна на ринку послуг з вивчення англійської мови (одна з найнижчих),

– висока кваліфікація викладачів з тривалим досвідом роботи,

– співпраця з міжнародним освітнім центром Реrson-Dinternal, постійне оновлення учбової літератури, активна участь викладачів у вебінарах та семінарах,

– навчання в малих групах,

– навчання як дітей, так і дорослих,

– підготовка до здачі НМТ (Національний мультипредметний тест),

– система і регулярність занять,

– індивідуальний підхід до кожного,

– комунікативний підхід та інтерактивні методи навчання,

– фахові переклади документів,

– інше.

Про те, що Курси іноземних мов Ірини Ченцової є найкращими у Трускавці, свідчать такі факти:

– багато представників місцевої еліти вчили своїх дітей та продовжують вчити онуків англійської мови саме тут,

– з початку повномасштабної війни внутрішньо переміщені особи (ВПО) обирають навчання англійської на Стуса, 4,

– найоптимальніше співвідношення золотої пропорції «ціна-якість»: продукт найвищої якості (можливість досконалого знання англійської) за помірковану ціну,

– учні Школи іноземних мов Ірини Ченцової займають призові місця на олімпіадах, конкурсах, багато з них продовжують навчання в англомовних країнах (США, Великобританія, Канада),

– заняття у Школі іноземних мов проходять цікаво, корисно, діти навчаються з радістю та є вагомий результат.

Тож якщо Ваша дитина хоче бути успішною, мати перспективи, зробити хорошу кар`єру, то без англійської мови не обійтися.

Тому обирайте Курси іноземних мов (Language courses for you)! Тоді будуть і високий бал з англійської на НМТ, і хороший старт для дорослого життя Вашої дитини!

Детальніша інформація про «Language courses for you!» на Фейсбук-сторінці https://www.facebook.com/Languagecourses4you/?fref=ts

Е-майл: contact@lc4you.com.ua

Запис на курси – за телефоном 0977527135 (п. Наталія).

Приєднуйтесь і вивчайте англійську мову з професіоналами!

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