Як відбувається розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)?

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Шукаємо відповідь на ці та інші питання, продовжуючи серію статей під загальною назвою: «Як не втратити своє право на земельну частку (пай)?». Сьогодні знову у нас у гостях Романія Мандзій – начальниця відділу «Новороздільське бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

– Пані Романіє, скажіть, будь ласка, які є підстави виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок в натурі?

– Підставою для виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) є рішення відповідної сільської, селищної, міської ради.

– Які ж кроки слід зробити власникам земельних часток (паїв) для того, щоб отримати це рішення?

– Таких кроків є декілька. Отож, перш за все, власникам земельних часток (паїв) необхідно звернутися до відповідної сільської, селищної, міської ради із заявою про виділення належних їм земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).

У разі подання заяв про виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) більшістю власників земельних часток (паїв) у межах одного сільськогосподарського підприємства відповідна сільська, селищна, міська рада приймає рішення про розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).

Наступним кроком є укладення договорів із землевпорядними організаціями на виконання робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) та виготовлення відповідної документації із землеустрою. Залежно від того, за чий рахунок виготовляється документація, такі договори укладаються сільською, селищною, міською радою або ж безпосередньо особою, яка має право на земельну частку (пай). Зауважу, що документація із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) включає:

– проєкт землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв);

– технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Далі готові проекти землеустрою розглядаються та погоджуються сільськими, селищними, міськими радами.

Потім проводиться розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв). Результат розподілу оформляється відповідним протоколом, що підписується власниками земельних часток (паїв), які взяли участь у їх розподілі. До цього протоколу додаються:

– проєкт землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв),

– список осіб, які взяли участь у їх розподілі.

Важливим є те, що цей протокол про розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Саме на підставі цього протоколу сільська, селищна, міська рада приймає рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власниками земельних часток (паїв).

– Розкажіть детальніше про те, як відбувається розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв), зокрема, де і як власники земельних часток (паїв) можуть дізнатися про проведення розподілу та чи може він проводитись без їхньої участі?

– Розподіл земельних ділянок у межах одного сільськогосподарського підприємства між власниками земельних часток (паїв), які подали заяви про виділення належних їм земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості), проводиться відповідною сільською, селищною, міською радою за місцем розташування земельних ділянок на зборах власників земельних часток (паїв) згідно з проектом землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв).

– Хто організовує збори власників земельних часток (паїв)?

– Організацією зборів власників земельних часток (паїв) займається сільська, селищна, міська ради і саме вона повинна довести до відома громадян інформацію про проведення цих зборів. Саме орган місцевого самоврядування повинен забезпечити розміщення в загальнодоступних місцях населених пунктів, у яких проживають власники земельних часток (паїв), оголошення про проведення зборів власників земельних часток (паїв) з питання розподілу земельних ділянок за два тижні до їх проведення.

– Яка інформація повинна бути в такому оголошенні?

– В оголошенні має міститися інформація про дату, місце і час проведення зборів власників земельних часток (паїв) та їх місце роботи, прізвище, номер службового телефону посадової особи, в якої можна отримати інформацію щодо проведення розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв);

Крім цього, сільська, селищна, міська рада повинна оприлюднити список осіб, які мають право на отримання земельної частки (паю) в натурі (на місцевості), шляхом розміщення його в загальнодоступних місцях за 10 днів до початку проведення розподілу земельних ділянок.

– Чому це важливо?

– Тому що, розподіл земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв) у межах одного сільськогосподарського підприємства проводиться за згодою не менш як двох третин власників земельних часток (паїв), і лише за її відсутності – шляхом жеребкування.

– Дякуємо, пані Романіє, за розмову. А наразі нагадуємо, що консультація надана у рамках проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

Разом з тим, інформуємо, що для отримання безоплатної правової допомоги звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

– зателефонувавши: тел. 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги), тел. 0971818351 (Трускавецьке бюро правової допомоги), на гарячу лінію: 0800 21 31 03

– надіславши запит в месенджер нашої фейсбуксторінки: https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/

– надіславши листа на одну з адрес електронної пошти: е-mail: stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр), truskavets@legalaid.lviv.ua (Трускавецьке бюро)

– залишивши своє звернення у скриньці для звернень громадян.

Бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Трускавець, площа Чорновола, 2.

Ви можете також скористатися довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

Марія Бойко

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