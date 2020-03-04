Які хвороби лікують у Трускавці і при чому тут імунітет?

04.03.2020 | Filed under: Публікації

Спалах невідомої досі хвороби коронавірусу в Китаї, а потім розповсюдження епідемії по всьому світі привертає увагу до теми імунітету організму. І виникає багато цікавих запитань. Чому одні люди більш схильні до захворювань на грип, ГРВІ, вірусні та бактеріальні захворювання, а інші ні? Чому в одних імунітет сильніший, хоча вони не виглядають на суперменів-силачів, а інші підхоплюють всілякі інфекції, лиш вийшовши за поріг? І найголовніше – як зміцнити свій імунітет?

Наші предки не знали слів «імунітет», «вірус», «профілактика». Але вони знали, що є певні цілющі джерела, які не просто лікують різні хвороби, а й запобігають їм. Одна з таких лікувальних вод, яку ще називають «королевою мінеральних вод», є трускавецька «Нафтуся». Окрім її сечогінної та протизапальної дії науковці дослідили імуномоделюючу, імунопротекторну та імунотропну властивості цієї цілющої води. Особливість «Нафтусі» в тому, що вона не звичайна мінеральна вода (насправді мінералів у ній не так багато), а біоактивна вода з вмістом органічних речовин, поєднання яких є унікальним, тобто більше ніде в світі не зустрічається. Хто п`є «Нафтусю», той менше хворіє, а хто регулярно вживає цю чудодійну воду, тому ніякий коронавірус не страшний.

Але все ж багато людей, котрі приїжджають до Трускавця вперше, вже мають на своєму «балансі» різні хвороби, а то й цілі букети захворювань. Як розібратися з тим що саме лікують у Трускавці і якими методами? В цьому допоможе гід – сайт Gloria-tour.com «Глорія-Тур» не лише допоможе вибрати кращий санаторій чи готель за категорією «ціна-якість», але й детально розповість про лікування печінки (дивись тут), підшлункової залози (знову стаття від «Глорії-Тур»), ожиріння (розповідь про популярні методики лікування) та інші захворювання.

Також Gloria-Tour розповість про те, як вода «Броніслава» лікує захворювання верхніх дихальних шляхів, як здійснити профілактику чи лікування цукрового діабету (І-ІІ ст.) та запропонує широкий вибір вілл, готелів, санаторіїв та апартаментів у приватному секторі.

Трускавець – унікальний курорт, який прекрасний у всі  пори року, тут сезон не закінчується ніколи. Казкова феєрія бойківського Різдва, весняні великодні дзвони, гаївки та маївки,  літні фестивалі та вуличні розваги, і просто заворожуюча золота осінь  – кожна пора вносить свій неповторний штрих у багату  палітру  розваг на курорті.

Але при цьому всьому слід пам’ятати, що розваги, відпочинок – це супутнє, додатнє. Найголовніше ж у Трускавці – це здоров`я. Недарма Трускавець ще називають «містом здоров`я». А Gloria-Tour стане Вашим гідом по цьому місті здоров`я. Цей гід поведе Вас у місця, де Ви залишите назавжди свої хвороби і набудете міцного імунітету. І тоді ніякі коронавіруси не страшні…

Андрій Чесняк

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