За побиття активіста меру Дрогобича виписали повістку до суду

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У понеділок, 23 грудня, в Дрогобицькому міськрайонному суді Львівської області відбудеться судове засідання у справі №442/8285/19, форма судочинства – кримінальне судочинство. Сторони по справі: потерпілий – громадський активіст Орест Загродцький, обвинувачений – мер Дрогобича Тарас Кучма. Суть позову – заподіяння обвинуваченим потерпілому тілесного ушкодження.

Слухання справи щодо побиття мером Дрогобича мешканця міста розпочнеться о 15.00 за адресою: м. Дрогобич, вул. Війтівська Гора, 39.

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