За ширення паніки винні повинні нести кримінальну відповідальність

20.03.2020 | Filed under: Публікації

В соціальних мережах активізувалися особи, котрі займаються розсіванням паніки. Так, уродженець Трускавця, а зараз мешканець США Сергій Тимчук поширює недостовірну інформацію про те, що в санаторії Трускавця масово заїжджають відпочивальники і що це велика загроза щодо зараження коронавірусом. Вищезгадана особа стверджує, що буцімто за останні 4 дні в санаторії «Батьківщина» та військовий прийнято 480 чоловік, а в санаторій «Джерело» – 250 дітей. Насправді ж ця інформація є абсолютною вигадкою та не відповідає дійсності.

Правда є такою – після рішення комісії ТЕБтНС санаторії перестали приймати нових відпочивальників. Абсолютна більшість відпочивальників виїхала до моменту припинення міжміського автобусного та залізничного сполучення. В санаторії «Джерело» станом на 19.03.2020 залишилося тільки 9 дітей (а не 250), які сьогодні повинні виїхати.

Найпроблемнішим виїзд є для відпочивальників санаторію «Батьківщина», оскільки це соціально незахищені категорії людей, які не готові платити по 1 тисячі гривень за дорогу до Києва. В «Батьківщині» зараз найбільша кількість відпочивальників – 210, але це ті люди, які заїхали ще до запровадження карантину. В ЦМРСЛ «Трускавецький» перебуває 167 осіб. В усіх санаторіях проводяться дезінфекційні засоби. Зрештою, апріорі вважати відпочивальників у санаторіях носіями коронавірусу також є способом ширення паніки та злочином, за який потрібно відповідати згідно чинного законодавства України. От тільки притягнути до відповідальності в Україні людину, котра зараз живе в США, не так просто. Носіями коронавірусу якраз можуть бути ті громадяни, котрі прибули з-за кордону (Італії, Китаю, Чехії, Іспанії тощо).

Якщо вчитатися в пост С. Тимчука, то там побачимо такі перли як «МЕРина, Головних лікарів і главбухів на запчастини», «Застреліться самі. Або робіть евакуацію відпочиваючих», «Тюрма вам раєм здасться…» та інше. Звісно, спецслужби мали б звертати увагу на такі фейкові пости, які сіють паніку та вживати відповідних заходів. Якщо не вдається зараз покарати дописувача, то потрібно прослідкувати логічний ланцюжок, хто ж «постачає» «за бугор» таку «перевірену» інформацію, що у Трускавець зараз їдуть та й їдуть все нові та нові відпочивальники. Може ті самі, що в упор не бачили курортників впродовж всього 2019 року?

Дасть Бог, все буде добре, епідемія корона вірусу буде подолана. А сіячі паніки обов’язково мусять бути покарані. Такі як той пан, який з Америки нібито бачить і знає скільки нових дітей приїхало в дитячий санаторій до Трускавця.

Вл. інф.

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