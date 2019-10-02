Запрошує БУТ: тут гуртки на всі смаки!

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Хоча навчальний рік в Україні традиційно розпочинається 1 вересня, але заклади позашкільної освіти розпочинають заняття десь на пів місяця пізніше. А свято відкриття навчального року стараються приурочити до Дня працівників освіти, тож і проводять його або в кінці вересня, або на початку жовтня.

Тож і в Трускавці, в Будинку учнівської творчості, свято початку навчального року провели в погожий перший день жовтня, причому на свіжому повітрі.

Будинок учнівської творчості Трускавця – установа з багатою історією, адже функціонує з 1952 року – спочатку як Будинок піонерів, а потім як Будинок школяра та Будинок творчості школярів. БУТом заклад став з січня 1992 року, і від того часу процвітає, переживши погрози закриття в 2011-2012 роках та наміри тодішньої влади міста передати приміщення інвестору або ж під суд.

Зараз в 36 гуртках трускавецького БУТу займається 729 вихованців. Гуртки працюють за такими напрямками: художньо-естетичний, декоративно-ужитковий, туристично-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, військово-патріотичний, еколого-натуралістичний, соціально-реабілітаційний, гуманітарний та науково-технічний. Є 63 групи, в кожній з них займається певна кількість дітей.

Кожен з гуртків потрібний, переконує у вітальному слові директор закладу Василь Петранівський, адже дає можливість всесторонньо розвиватися різним категоріям дітей, розвивати їхні нахили та вподобання. Хтось з Олександром Бляхарським мандрує в гори, хтось з Володимиром Винницьким розв’язує складні шахові композиції, інший вдосконалює англійську, пробує себе в журналістиці чи моделює літаки й кораблі. Другі вихованці на чолі з Ніною Федько чи Олегом Бачинським створюють повноцінні фільми чи випускають повноцінні журнали. Треті вишивають, ліплять, вчаться акторської майстерності, стрільби, їздять на роверах, співають, танцюють, малюють, словом, кожен знаходить собі заняття до душі.

В 2018/2019 навчальному році вихованці трускавецького БУТу взяли участь у 25 конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках різних рівнів, здобуто 48 призових місць. А загалом вихованці Будинку учнівської творчості взяли участь у 110 масових заходах. Дітей-переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів підготували педагоги Олег Бачинський, Олег Осійчук, Олександр Бляхарський, Тетяна Осійчук, Володимир Винницький, Лідія Маландій, Микола Добровольський, Роксоляна Мартинюк, Любов Гривняк, Христина Мінчак, Іван Піцко, Анна Герлях, Лідія Зубрицька. Всього в БУТі працює 29 педагогічних працівників, з них 5 за сумісництвом.

Презентація гуртків відбувалася на зеленій галявині, на свіжому повітрі, на фоні спеціально обладнаної фотозони. А перед тим в актовій залі пройшла нетривала в часі урочиста частина, яку модерувала педагог Лідія Зубрицька. Вихованці БУТу співали пісні, декламували вірші, надавали слово представникам влади та освітянського середовища.

– За останні чотири роки в освіту міста вкладено більше коштів, ніж за попередні десять-п’ятнадцять років, – зупинився на підтримці владою позашкільної освіти міський голова Трускавця Андрій Кульчинський. – Ми хочемо, щоб наші діти навчалися та проводили дозвілля в комфортних умовах, і це видно на прикладі наших трускавецькій шкіл та садочків. Позашкільна освіта – як ДЮСК «Спортовець», так і БУТ – теж не залишаються поза нашою увагою. Чи багато таких закладів на такому високому рівні знайдеться на рівні області? – риторично запитував мер.

Директор БУТу Василь Петранівський щиро подякував міській владі Трускавця і особисто міському голові Андрієві Кульчинському за підтримку в повному значенні цього слова.

До виступу був запрошений також директор НВК «СЗШ №2-гімназія» Роман Гудзеляк, котрий зупинився на темі тісної співпраці між школами міста та позашкільними закладами. Адже тільки тоді може бути позитивний результат у вихованні молодої людини, впевнений директор.

Свято нового навчального року в БУТі завершилося, задоволені діти, батьки та викладачі гуртків розійшлися по домівках. Вечірнє сонечко пускало свої останні промені на цей красивий ошатний будинок, до якого після уроків поспішають дітлахи, щоб в іграх та практичних заняттях вдосконалювати свої вміння та навички, щоб спілкуючись та виконуючи улюблені справи, ставати Людиною. Людиною з великої літери.

Запис в гуртки завершується, проте кожен бажаючий школяр може підійти і знайти для себе щось прийнятне, цікаве, потрібне. Адже БУТ – це не звичайне навчання, не нудьга, не безглузде вбивання часу за планшетом чи смартфоном. БУТ – це гуртки, на які йдеш з радістю.

Володимир Добрий

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