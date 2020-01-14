Завдяки скоординованим діям правоохоронців Одещини та Львівщини у Трускавці затримано кримінального авторитета

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Прокурори з Одеси обґрунтовано підозрюють фігуранта у тому, що він разом із сином, тепер експоліцейським, та охоронцем напав на людину, побив та викрав майже півмільйона гривень та телефон за майже 27 тис грн.

Коли зрозумів, що відповідальності не уникнути, зник та з липня минулого року перебував у розшуку.

Реалізувавши інформацію, що підозрюваний, ймовірно переховується на території Львівської області, колегам з Одещини допомогли прокурори Львівської області, скоординувавши дії оперативних підрозділів двох областей.

10 січня оперативники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України розшукали та затримали зловмисника.

Фігурант вживав безліч заходів, щоб залишатись недоторканим для правоохоронних органів: перереєстрував автівку на інший номер, залишив мобільні телефони у Одесі, відростив бороду, а сам, разом із коханою, попрямував на курорт. Поселились вказані особи у приватному секторі, аби не «світити» паспорти.

На території вілли в Трускавці, чоловіка затримали та оголосили підозру за ч.1 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч.4 ст.187 КК України (розбій).

Зловмисник опирався та намагався вистрибнути із вікна другого поверху, проте, його все одно затримали.

Наразі одеські прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує від 8 до 15 років ув’язнення та конфіскація майна.

Пресслужба прокуратури Львівської області

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